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Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Proje çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Proje çalışmaları sürüyor

11.06.2021 11:37
Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Proje çalışmaları sürüyor, System.String[]

Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci teklif çağrısı kapsamında yürütülmekte olan projenin kapanış etkinliği Edirne'de düzenlendi.

Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan- Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci teklif çağrısı kapsamında yürütülmekte olan projenin kapanış etkinliği Edirne'de düzenlendi.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın ana yararlanıcı ve proje ortağı Burgaz Bölgesel Turist Birliği olan projenin kapanış toplantısı Trakya Kalkınma Ajansı tarafından organize edildi. 9 Haziran 2021 tarihinde yapılan etkinliğe Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Trakya TURSAB Bölge Temsil Kurulu Başkanı Orhan Çebi, Trakya Üniversitesi öğretim üyeleri, proje kapsamında düzenlenen gezide yer alan Selimiye Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri, Burgaz Bölgesel Turist Birliği proje ekibi, Bulgaristan Burgaz şehrinden turizm sektörü temsilcileri katılım sağladı.

Etkinlik açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmasında Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Ajansımızın lider ortak olarak yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında desteklenen Horizon 2100 isimli projemizin kapanış toplantısında sizlerle bir aradayız. Projemizi ne yazık ki tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin gölgesi altında yürütmek zorundaydık, bazı faaliyetlerde değişiklik yapmak durumunda kaldık ama yine de başarıyla tamamlamak üzereyiz. Öncelikle projede emeği geçen herkese, proje ortağımız Burgas Bölgesel Turist Birliği ekibine teşekkürlerimi sunmak isterim. Proje ile tarihi ve kültürel mirasıyla güzide şehrimiz Edirne ile Bulgaristan'ın Burgaz, Haskova gibi şehirlerinin turizm değerlerini öne çıkararak gelecek nesillere aktarılabilmesi için farkındalığın artırılmasını hedefledik. Bu noktada hedef kitlemiz çocuklarımızdı, onların farkındalığını artırarak her iki bölgede de kültürel mirasın geleceğe aktarılmasının, turizmde sürdürülebilirliğin ne denli önemli olduğunu anlatmaya çalıştık. 'Trakya'nın Mirası' adında 8-12 yaş grubu çocuklarımıza yönelik Türkçe ve Bulgarca dillerinde olmak üzere aktivite kitabı ile farklı temalarda her iki bölgenin tarihi, turistik ve kültürel değerlerini öne çıkaran tanıtım filmleri hazırladık. ve projemizin sonuna doğru belirlediğimiz turistik noktaları öğrencilerimiz bizzat yerinde görme şansını elde etti. Niyetimiz hem Bulgaristan hem de ülkemizdeki öğrencileri bir arada ağırlamaktı ama pandemi nedeniyle ayrı ayrı yapmak durumda kaldık tanıtım gezisini. Bugün Edirne'de düzenlediğimiz geziye katılan öğrencilerimiz de bizlerle, onların da fikirlerini dinleme fırsatı bulacağız. Ayrıca bu gezide öğrencilerimiz gezdikleri yerleri fotoğrafladılar ve kendi fotoğraflarından oluşan bir sergi de hazırladık. Fotoğrafların yanı sıra geleceğe mesajlarını ilettikleri 5 farklı mektup da bu sergide yer aldı. Projemize katkılarından dolayı her iki bölgedeki öğretmen ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunarım. Son olarak projemiz sona eriyor olsa da Ajans olarak hem turizm alanındaki desteklerimize devam edeceğimizi hem de sürdürülebilir turizm/kültürel mirasımızın korunması konusunda ısrarcı olacağımı ifade etmek isterim" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından proje sonuçları ve proje kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı. Etkinliğin ikinci bölümünde ise proje kapsamında geziye katılan öğrencilerin fikirleri dinlendi, devamında ise sürdürülebilir turizm ile ilgili dünyanın farklı yerlerindeki başarılı örneklere hakkında bilgi verildi.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın Burgaz Bölgesel Turist Birliği ile yürüttüğü proje ile Edirne ve Bulgaristan'ın Burgaz şehrinde sürdürülebilir turizm çalışmalarına katkı sunulması hedeflendi. 31 Aralık 2019 tarihinde başlayan proje 10 Haziran 2021 tarihinde sona eriyor. - EDİRNE

Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Proje çalışmaları sürüyor
Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Proje çalışmaları sürüyor
Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Proje çalışmaları sürüyor
Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Proje çalışmaları sürüyor

Bulgaristan, Türkiye, Turizm, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Proje çalışmaları sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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