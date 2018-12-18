Bulgaristan Türkiye Sınırında 10 Kilodan Fazla Eroin Ele Geçirildi

Bulgaristan ile Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo sınır kontrol noktasında 10 kilodan fazla eroin ele geçirildi.

Bulgaristan ile Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo sınır kontrol noktasında 10 kilodan fazla eroin ele geçirildi.



Bulgar kolluk yetkilileri, ülkenin sınırına yakın olan Kapitan Andreevo kontrol noktasında 10 kilo 345 gram eroin ele geçirdiklerini söyledi. Savcılığın internet sitesinde yaptığı açıklamada, 20 paket halinde bölünen uyuşturucu, dün sabah erken saatlerde Türkiye 'den gelen bir arabanın yedek lastiğinde bulunduğu bildirildi. Açıklamada, olay yerinde arabanın 45 yaşındaki Sırp vatandaşı olan sürücüsünün tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirildi.



Yetkililer, ele geçirilen eroinin karaborsa değerinin 540 bin ABD dolarını geçeceğini tahmin ediyor.



Asya'dan Avrupa'ya esrar kaçıranlar için önemli bir transit güzergah olan Bulgaristan sınırında, 2017 yılında 602 kilogramdan fazla eroin ele geçirildi. - SOFYA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Otomotiv Devlerinde Türk İmzası! Dünyaca Ünlü Markalar, Parçaları Türkiye'den Alıyor

Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Arasında Bulunan Aynes Gıda, Konkordato İlan Etti

Son Dakika! Birleşmiş Milletler, Türkiye, İran ve Rusya, Suriye'de Yeni Anayasa Yazılması Konusunda Uzlaştı