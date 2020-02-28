Bulgaristan, Türkiye sınırında güvenlik önlemlerini arttırdı - Son Dakika
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Bulgaristan, Türkiye sınırında güvenlik önlemlerini arttırdı

6 saat önce

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Bulgaristan, Türkiye sınırında ek güvenlik önlemleri aldı.

Bulgaristan, Türkiye sınırında güvenlik önlemlerini arttırdı, System.String[]

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Bulgaristan, Türkiye sınırında ek güvenlik önlemleri aldı.


Bulgaristan Bakanlar Kurulu, korona virüsü nedeniyle olağanüstü toplandı. Toplantıda, Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyelilere kapıları açmasının ardından mülteci konusu da ele alındı. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov toplantının ardından yaptığı açıklamada, NATO çerçevesinde Türkiye'nin yanında olduklarını ifade etti. İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıklayan Borisov, mülteciler konusunda her zaman Türkiye'yi desteklediklerini söyledi.


Edirne'ye mülteci akını konusunda bilgileri olduğunu kaydeden Borisov, sabah erken saatlerinde sınıra ek jandarma birlikleri gönderildiğini belirtti. Türk sınır birliklerinin mültecileri durdurmamasının endişe verici olduğunu dile getiren Borisov, Erdoğan'la yapacağı telefon görüşmesinde mültecilerle ilgili anlaşacakları yönünde ümitli olduğunu vurguladı. - SOFYA

Bulgaristan, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:02 Kaynak: İHA
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