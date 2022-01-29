Üye Girişi
Bulgaristan, Türkiye'ye 'kırmızı bölge' uygulamasını gevşettiğini açıkladı - Son Dakika

Bulgaristan, Türkiye'ye 'kırmızı bölge' uygulamasını gevşettiğini açıkladı

29.01.2022 15:44
Bulgaristan, Türkiye'ye 'kırmızı bölge' uygulamasını gevşettiğini açıkladı

BULGARİSTAN Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle 'kırmızı bölge'ye aldığı Türkiye'den yapılacak girişler için getirdiği PCR testi ve aşı sertifikası zorunluluğu uygulamasını gevşettiğini açıkladı.

BULGARİSTAN Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle 'kırmızı bölge'ye aldığı Türkiye'den yapılacak girişler için getirdiği PCR testi ve aşı sertifikası zorunluluğu uygulamasını gevşettiğini açıkladı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği, 1 Şubat'ta hayata geçirilecek uygulamaya ilişkin geçerli aşı sertifikası, hastalığın geçirildiğini kanıtlayan ya da negatif sonuçlu PCR testi belgelerinden birinin ibraz edilmesinin Bulgaristan'a girişte yeterli olacağı açıklamasında bulundu.

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle Türkiye'yi 17 Ocak'ta 'kırmızı bölge' ülkeler arasına aldı. Ülkede yükselişe geçen vakalar, Bulgaristan'da aşılama oranının yüzde 27'ler seviyesinde kalması ve özellikle Edirne'ye günübirlik ziyaretler nedeniyle alınan karar doğrultusunda aşı zorunluluğu ve negatif PCR testi uygulaması başlatıldı. Uygulamaya 20 Ocak'ta konulan karar kapsamında; Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerden, ülkelerine dönüşte, AB tarafından tanınan dijital aşı sertifikası ve 72 saat içinde yapılan negatif sonuçlu PCR testi istenmeye başlandı. Kararın ardından Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısında ise düşüş yaşandı.

'BELGELERDEN BİRİNİN İBRAZ EDİLMESİ YETERLİ'Bakanlık, dün yayımladığı yeni genelgeyle uygulamanın gevşetildiğini açıkladı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda ise Bulgaristan Sağlık Bakanlığı'nın 28 Ocak'taki genelgesi kaynak gösterildi. Açıklamada, "Bulgaristan Sağlık Bakanlığı dün yayınladığı genelgeyle, Covid-19 salgını kapsamında Bulgaristan'a giriş önlemlerini gevşettiğini açıklamıştır. Türkiye 'kırmızı' kategoride olup, 1 Şubat Salı günü hayata geçecek yeni uygulamaya göre, ülkemizden Bulgaristan'a yapılacak seyahatlerde; geçerli aşı sertifikası veya hastalığın geçirildiğini kanıtlayan belge veya en fazla 72 saat önce yaptırılmış negatif PCR testi ya da en fazla 48 saat önce yaptırılmış negatif hızlı antijen testi sonucu ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Bu belgelerden birisinin ibraz edilmesinin ülkeye giriş için şart olduğunu hatırlatmak isteriz" denildi.'AŞI SERTİFİKASI SON AŞIDAN 270 GÜNE KADAR GEÇERLİ'

Belgeleri ibraz etmeden ülkeye girişlerin, karantinaya tabi olarak Bulgaristan vatandaşları ve oturum izni sahipleri için mümkün olduğunun belirtildiği açıklamada, "Yeni genelgenin bir diğer yeniliği aşı sertifikasının geçerlilik tarihini son aşıdan 270 güne kadar olarak belirlemesidir. Eğer iki dozluk aşı sertifikanızın geçerlilik süresi bittiyse, hastalığı geçirdiğinize dair belge veya PCR ya da Antijen testi ile de giriş yapabilirsiniz. Tabiatıyla, hatırlatma dozu yaptırmış olanların bu sertifikasını ibraz edeceği varsayılmaktadır. Ülkemizin aşı sertifikaları Bulgaristan tarafından AB Aşı Sertifikasına eşdeğer sayılmaktadır" denildi.


Bulgaristan, Türkiye'ye 'kırmızı bölge' uygulamasını gevşettiğini açıkladı
Bulgaristan, Türkiye'ye 'kırmızı bölge' uygulamasını gevşettiğini açıkladı
YORUMLAR
500

Bulgaristan, PCR Testi, Türkiye, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bulgaristan, Türkiye'ye 'kırmızı bölge' uygulamasını gevşettiğini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na sert sözler: Birileri kafayı bulmaya gidiyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na sert sözler: Birileri kafayı bulmaya gidiyor         
15:42
Erdoğan cezaevinden çıktıktan sonra Dereli'ye uğramıştı! 21 yıl sonra o gezinin fotoğraflarını gördü Erdoğan cezaevinden çıktıktan sonra Dereli'ye uğramıştı! 21 yıl sonra o gezinin fotoğraflarını gördü         
15:33
Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var Son Dakika! Türkiye'de bir haftalık doğal gaz kaldığı iddia edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir sıkıntımız yok, stoklarımız var         
13:27
Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada Son dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti şüphelileri böyle yakalandı! Operasyon anı kamerada         
12:16
Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları! Kaderini gözyaşlarıyla karşıladı         
10:08
Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak! Bakan değişikliğiyle ilgili muhalefette ilk yorum Babacan'dan: Otoriter ittifak!         
10:06
Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez Yıllar önce ilk eşinin ölümüyle yıkılan Hatice'den Ece Erken'e: Bu acıyı yaşamayan bilmez         
10:01
Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız! Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın 15 Temmuz'daki konuşması yeniden hatırlandı: Bomba da atsanız buradayız!         
08:40
Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı Son Dakika: TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetinkaya atandı         
08:03
Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek Biden'den yeni hamle: ABD askerlerini yakın zamanda Doğu Avrupa'daki NATO ülkelerine gönderecek         
08:02
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşinden ilk paylaşım: Evlatlarımın babası nurlar içinde uyusun         
08:01
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 210 kişi vefat etti, 93 bin 586 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor Son Dakika: İran'ın doğal gaz kesintisi nedeniyle sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlaması yarın bitiyor         
19:32
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Hurda araçlar toplanarak trafikten men edilecek, 6 ay içinde teslim alınmayanlar satılacak         
17:18
'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor 'Aşı kurnazlığı' yapan vatandaşlar koronadan kaçamıyor         
16:55
Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu Yıllar süren küslük sona erdi! Ölüm haberini alan Demet Akalın, Ece Erken'in yanına koştu         
16:42
Josef'in Galatasaray-Tuzlaspor maçı için yaptığı paylaşım kıyameti kopardı Josef'in Galatasaray-Tuzlaspor maçı için yaptığı paylaşım kıyameti kopardı         
16:21

Son Dakika Haberleri
15:39 GS Başkanı "Küme düşme" sorusuna ne yanıt verdi? Ertem Şener anlattı
15:32 Erdoğan cezaevinden çıktıktan sonra Dereli'ye uğramıştı! 21 yıl sonra o gezinin fotoğraflarını gördü
15:13 3 aylık evli Şevval eski hastane binasının 3. katından düşmüş, donarak ölmüştü! Kocası gözaltına alındı
15:12 Yer Erzurum! Genç kadın eşini kalbinden bıçakladı!
15:10 Muhalefet Türkiye'yi yönetmeye hazır mı? Vatandaş karamsar: %47 hayır, %46 evet
15:04 Galatasaray mı Beşiktaş mı? Gomis rengini belli etti
14:44 Galatasaray'da Muslera'nın yeri sonunda doldu! Yeni kaleci Bürki yarın geliyor
14:43 Sevgilisine ilgi gösteren arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti! Parka gömmek isterken yakalandı
14:34 Serdar Ortaç defalarca babalığın sınırından dönmüş: Hep kürtaj oldular
14:26 Son Dakika! Adalet Bakanlığı'nda devir teslim töreni! Yeni Bakan Bozdağ'dan ilk mesaj: Rehberimiz hukuk olacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2022 15:53:03. #1.13#
SON DAKİKA: Bulgaristan, Türkiye'ye 'kırmızı bölge' uygulamasını gevşettiğini açıkladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement