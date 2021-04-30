Bulgaristan Türkleri'nin İngiltere'ye Vizesiz Göçü - Son Dakika

Çorlu 'dan, Kırklareli 'den, Babaeski 'den gençler Londra 'daki Soho Parkı'nda iş arası verdikleri molada VOA Türkçe'ye, İngiltere'ye nasıl göç ettiklerini ve orada sürdürdükleri yaşamı anlattı

Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var

Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük

Taş ve sopalar havada uçuştu! Yıkım işçileri ile gürültüden rahatsız olan vatandaş birbirine girdi