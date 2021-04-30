Bulgaristan Türkleri'nin İngiltere'ye Vizesiz Göçü - Son Dakika

Bulgaristan Türkleri'nin İngiltere'ye Vizesiz Göçü
30.04.2021 18:43
Çorlu'dan, Kırklareli'den, Babaeski'den gençler Londra'daki Soho Parkı'nda iş arası verdikleri molada VOA Türkçe'ye, İngiltere'ye nasıl göç ettiklerini ve orada sürdürdükleri yaşamı anlattı.
Çorlu'dan, Kırklareli'den, Babaeski'den gençler Londra'daki Soho Parkı'nda iş arası verdikleri molada VOA Türkçe'ye, İngiltere'ye nasıl göç ettiklerini ve orada sürdürdükleri yaşamı anlattı
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