Bulgaristan Türklerine okullarda Türkçeyi seçmeleri çağrısı - Son Dakika

Bulgaristan Türklerine okullarda Türkçeyi seçmeleri çağrısı

22.02.2021 14:55

Bulgaristan'da ana dil olarak Türkçe eğimine ilgi azalırken, öğretmenler velilerin bilinçli hareket ederek çocuklarını okullarda Türkçeyi seçmeye teşvik etmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Bulgaristan'da ana dil olarak Türkçe eğimine ilgi azalırken, öğretmenler velilerin bilinçli hareket ederek çocuklarını okullarda Türkçeyi seçmeye teşvik etmeleri gerektiğini ifade ediyor.

Kırcaali'ye bağlı Mestanlı (Momçilgrad) ilçesinde 1991'den bugüne 776 öğrenci mezun eden ilahiyat lisesi, öğrencilerin Türkçe sevgisini artırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Lise Müdürü Ahmet Bozov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl lisedeki 136 öğrencinin tamamının Türkçe derslerine katıldığını belirterek, Bulgaristan'ın 2007'de Avrupa Birliği'ne (AB) girmesinin ardından velilerin çocuklarını seçmeli ders olarak verilen Türkçe yerine İngilizce, Almanca veya diğer Batı ülkelerinin dillerine yönlendirdiğini söyledi.

Öğrenci ve velilerin Türkçe derslerine ilgisini artırmak için ortaya koydukları çabalara işaret eden Bozov, "Bu konuda sivil toplum örgütleri, köy muhtarları, din görevlileri ve imamlara da büyük görev düşüyor. Dünyada 400 milyona yakın insanın konuştuğu Türkçenin nasıl bir zenginlik olduğunu, ne kadar geniş ufuklar açtırdığını herkesin bilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Ana dil eğitimine ilgi velilerin desteğine muhtaç

Bulgaristan'da 30 yıl önce sona eren komünizm döneminde Türkçe konuşulmasının adeta yasak olduğunu hatırlatan öğretmen Nurcan Okat, 2008'den beri ilahiyat lisesinde Türkçe dersi verdiğini ve öğrencilerin Türkçeye sevgisini körüklemeye çalıştığını söyledi.

Okat, Türkçenin muazzam değerini sadece öğrencilerin değil, velilerin de anlaması gerektiğinin altını çizerek, "Her şeyden önce veliler, bilinçli olarak çocuklarını Türkçe öğrenmeye teşvik edebilir." dedi.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü bünyesindeki Yüksek İslam Enstitüsü Rektör Yardımcısı Abdullah Trabzon ise Mestanlı, Rusçuk ve Şumnu'daki üç lisesinin ülkede ana dil olarak Türkçe eğitimi konusunda önemli rol üstlendiğine işaret etti.

Her dilin zenginlik olduğunun altını çizen Trabzon, "İki komşu ülkede iki dilli insanların ana dil öğrenimi karşılıklı okul ziyaretleri, öğretmen mübadelesi yoluyla da teşvik edilebilir." dedi.

Eğitim ve sosyal konulardan sorumlu Mestanlı Belediye Başkan Yardımcısı Gülizar İsmail de bölgedeki yerleşim merkezlerinde toplam 139 öğrencinin ana dil olarak Türkçe dersi seçtiğini belirterek, "Ana dilleri ne olursa olsun, öğrenciler onu öğrendiklerinde diğer dillere doğru giden yollara da köprü atmış olacaklar." ifadelerini kullandı.

Türkçe seçenlerin sayısı hızla düşüyor

Bulgaristan'da devletin resmi eğitim müfredatı kapsamında ana dil öğrenimine başlandığı 1992'de 117 bin öğrenci okullarda verilen Türkçe derslerine katılırken, özellikle ülkenin 2007'de AB'ye girmesinden sonra bu derslere karşı hem velilerin hem öğrencilerin ilgisinde belirgin bir düşüş gözlendi.

Bulgaristan Eğitim Bakanlığının verilerine göre, ülkede bugün sadece 79 yerleşim yerindeki 80 okulda Türkçe dersleri veriliyor.

Bakanlık, mevcut eğitim-öğretim yılında ilkokul ve ortaokul düzeyinde 107 öğretmenin toplam 3 bin 981 öğrenciye Türkçe öğrettiğini, geçen eğitim yılında ise bu sayının 3 bin 991 olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip Bulgaristan'da, 850 binden fazla Türk yaşıyor.

Bulgaristan Türklerine okullarda Türkçeyi seçmeleri çağrısı
Bulgaristan Türklerine okullarda Türkçeyi seçmeleri çağrısı
Bulgaristan Türklerine okullarda Türkçeyi seçmeleri çağrısı
Bulgaristan Türklerine okullarda Türkçeyi seçmeleri çağrısı

Avrupa Birliği, Bulgaristan, İngilizce, Kırcaali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan Türklerine okullarda Türkçeyi seçmeleri çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

NASA, Perseverance'ın Mars'a iniş anının görüntülerini yayınladı "Araştırman var mı, yayının var mı?" sorularına Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, belgeyle yanıt verdi HDP'li Dirayet Dilan Taşdemir'in Haziran ayında Erbil'e çıkış kaydı ortaya çıktı İbrahim Tatlıses, İbo Show'un başarısını 500 kilo çiğ köfte dağıtarak kutladı ABD Hazine Bakanı Yellen'dan "Bitcoin" uyarısı: Spekülatif ve verimsiz Son Dakika: Türkiye'de 22 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 78 kişi vefat etti, 8 bin 104 yeni vaka tespit edildi İspanya sınırında zehirli kül çuvalının içinden mülteci çıktı "Allah-u ekber" diyen kargayı duyanlar kulaklarına inanamıyor
Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı Parkta yürüyüş yaparken yolunu kesen kişiye 5 lira vermediği için bıçaklandı         
23:11
Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı Firarda 10 çocuk sahibi olan Galip Öztürk'ün, taşıyıcı annelere 216 bin Euro ödediği ortaya çıktı         
22:58
Bağ evi küle döndü, Türk bayrağı zarar görmedi Bağ evi küle döndü, Türk bayrağı zarar görmedi         
22:08
Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki kavga büyüyor! Mahkemelik oldular         
21:14
3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum 3 çocuğunun annesini dambıl ile öldüren cani kocanın ifadesi ortaya çıktı: Uyurken demir çubukla başına vurdum         
20:51
Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı Serenay Sarıkaya'nın silikonları, valeyi işsiz bıraktı         
20:21
Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti Restoran ve kafeler ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen sektör yetkilisi Mart ayını işaret etti         
19:39
Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı Ford Otosan, usulsüzlük yapan iki çalışanı hakkında 247,8 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
15:27
Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki Zeki Müren tartışmasına dahil olan Bülent Ersoy'dan Alpay'a tepki         
15:14
Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor Bakan Soylu, 'insan' yerine bile koymadı! Özlem Zengin'e edilen çirkin hakarete tepkiler sürüyor         
14:59
Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı Türk Diyanet Vakıf-Sen'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imamlar için 3600 ek gösterge çağrısı         
14:16
"Lanet olsun onların oylarına" diyen AK Partili Özhaseki geri adım attı: Aşırıya gittim, kabul edilemez         
11:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller Cumhurbaşkanı Erdoğan mart ayını işaret etti, hazırlıklar başladı! İşte normalleşmeye en yakın iller         
10:14
Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu, 3 bin 500 TL'lik sermayesini 350 bin TL yaptı         
10:11
700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek 700 yıllık kale, dedesinden genç kadına miras kaldı! Fakir fukarayı sevindirecek         
09:41
İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf İbrahim Tatlıses ve 42 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf         
08:54
Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu Teslim olan terörist her şeyi itiraf etti: ABD ve Rusya, TSK operasyonlarını 30 dakika önceden örgüte haber veriyordu         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2021 23:51:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgaristan Türklerine okullarda Türkçeyi seçmeleri çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei