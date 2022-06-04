Bulgaristan Türklerinin simge ismi Embiya Çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bulgaristan Türklerinin simge ismi Embiya Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

04.06.2022 17:28

Bulgaristan Türklerine uygulanan asimilasyona karşı direnişin önde gelen isimleri arasında yer alan ve iki gün önce İzmir'de vefat eden ressam ve porselen sanatçısı Embiya Çavuş'un cenazesi, Menderes ilçesinde toprağa verildi.

Bulgaristan Türklerine uygulanan asimilasyona karşı direnişin önde gelen isimleri arasında yer alan ve iki gün önce İzmir'de vefat eden ressam ve porselen sanatçısı

Embiya Çavuş'un cenazesi, Menderes ilçesinde toprağa verildi.

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) kurucu üyelerinden olan Embiya Çavuş (96) için Gaziosmanpaşa Camisi'nde tören düzenlendi.

Türk Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Celal Öcal, törende, Embiya Çavuş'un, Türk düşmanlığı politikalarının uygulandığı dönemde Bulgaristan'da ağır cezalarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

" Balkanlar'da Türk varlığını korumak" ve "Türkiye lehine casusluk yapmak" suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Embiya Çavuş'un 16 yıl Bulgaristan'daki hapishanelerde kaldığını belirten Öcal, "İnsanlık dışı uygulamaları anlattığı resim koleksiyonu birçok yerde sergilendi.

Resim sanatında ilgi alanını Türk dünyasının yaşadığı insan hakları ihlallerine yoğunlaşarak

genişletti." dedi.

Eski İzmir Valiliği Türk Dünyası Hizmetleri Koordinatörü Fadıl Ünal, Türk dünyasının bir kahramanını kaybettiğini dile getirdi.

BAL-GÖÇ Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy da Embiya Çavuş'un ismini gönüllerinde yaşatacaklarını ifade etti.

Embiya Çavuş'un kızı İdil Çavuş, babasının sadece Türkler için değil tüm dünya barışı için önemli bir isim olduğunu belirterek, "Babam tüm dünyaya, canlılara saygı gösteren biriydi. Herkese sonuna kadar saygı duymamızı, herkesi sevmemizi ve hayatta iz bırakmamızı isterdi. Hayatı çok seven biriydi." diye konuştu.

Törene, Embiya Çavuş'un eşi Hanife Çavuş, aile yakınları ve BAL-GÖÇ üyeleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Çavuş'un cenazesi Görece Mezarlığı'nda defnedildi.

Embiya Çavuş kimdir?

Bulgaristan'ın Şumnu kenti Mahmuzlu köyünde 1926'da dünyaya gelen Embiya Çavuş, 1945'te 5 arkadaşıyla Bulgaristan Türklerinin Varlığını Benliğini Koruma Teşkilatını kurdu. 1948 yılında teşkilat kurmaktan, casusluktan ve suikast girişiminde bulunmaktan ölüm cezasına çarptırıldı.

Embiya Çavuş, 1949–1956 yıllarında "ölüm kampı" olarak anılan Belene'de tutuldu. Toplam 16 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliyeyle 1963'te serbest kalan Embiya Çavuş, Bulgaristan'ın Yenipazar şehrinde porselen uzmanı olarak çalıştı. Mübadele ile 1979'da anavatanı Türkiye'ye geldi ve BAL–GÖÇ'ün kuruluşunda yer aldı.

Çok sayıda porselen eseri ve tablosunun yanı sıra "Yaşadıklarımız Bir Daha Yaşanmasın" adlı bir kitabı bulunan Embiya Çavuş, son 5 yıldır alzaymır tedavisi görüyordu.

Bulgaristan Türklerinin simge ismi Embiya Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Bulgaristan Türklerinin simge ismi Embiya Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Bulgaristan Türklerinin simge ismi Embiya Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Bulgaristan Türklerinin simge ismi Embiya Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Bulgaristan Türklerinin simge ismi Embiya Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
Cinayete kurban giden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı Cinayete kurban giden uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani son yolculuğuna uğurlandı Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan Türklerinin simge ismi Embiya Çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Ucuza hazine arazisi projesinde 32 ilde 385 arsa açık artırma ile satışa sunuldu
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne pankart asan isimlere sert sözler: Parlamentodan atılmalılar
17:06 TFF Başkan adayı Mehmet Büyükekşi hakkında konuşan Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu hatadan dönelim
16:50 2 yaşındaki oğullarını timsah yuttu, Anne ve baba göle dalıp timsahın ağzını açmaya çalıştı
16:09 Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Kombinelere yüzde yüzün üzerinde zam gelecek
15:46 Yasak Elma'da beklenmedik ayrılık! Şevval Sam'ın diziden ayrılacağı iddia edildi
15:40 Fenerbahçe'den ayrılan teknik adam İsmail Kartal, kendisi için hazırlanan videoyu izlerken gözleri doldu
15:36 Kartal, tek hamlede yakaladığı kediyi pençeleriyle boğdu
15:33 Başkan Ali Koç ve yönetimi, 2021 yılı mali faaliyetleri için ibra edildi
15:11 Ali Koç kürsüde sinirlerine hakim olamadı: Kulübün, bana şu kadar borcu var' dersem, beni ihraç edin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 17:49:57. #1.13#
SON DAKİKA: Bulgaristan Türklerinin simge ismi Embiya Çavuş son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement