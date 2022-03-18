Bulgaristan Ukrayna'ya silah vermeyecek - Son Dakika
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Bulgaristan Ukrayna'ya silah vermeyecek

18.03.2022 16:55
Bulgaristan Ukrayna'ya silah vermeyecek

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Ukrayna'ya silah yardımında bulunmayacaklarını bildirdi.

Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Ukrayna'ya silah yardımında bulunmayacaklarını bildirdi.

Petkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bulgaristan, gerek uçaksavar gerekse başka roketler, Ukrayna'ya hiçbir şey vermeyecek. Bunlar sahte haberler." dedi.

Ülkesinin Ukrayna'ya kararlı bir şekilde destek vereceğini anlatan Petkov, "Bulgaristan kesinlikle savaş harekatlarına katılmayacak." diye konuştu.

Petkov, "Bulgaristan'ın tüm vatandaşlarına hitaben şu mesajı vermek istiyorum. Buradan kimse savaşa gitmiyor. Aksini iddia eden haberlerin tamamı sahte. Biz, Ukrayna'ya sadece insani yardım, ilaç yollarız, bu ülkeden göçmen de kabul ederiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Rusya yanlısı ve eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) tarafından desteklenen Cumhurbaşkanı Rumen Radev, BSP ile ortak görüş beyan ederek, Ukrayna'ya askeri ve silah yardımı yapılmasına karşı çıktı.

Ukrayna'ya uçaksavar sistemlerin yollanmasının Parlamento'nun kararına bağlı olması gerektiğini belirten Radev, şöyle konuştu:

"Bizim esas görevimiz, Bulgaristan vatandaşlarının stratejik tesislerimizin ve nükleer enerji santralimizin uçaksavar sistemleri olmadan korunmasız bırakılmamasıdır."

Bölge ülkelerin topraklarına bomba donanımlı dronların düştüğünü anımsatan Radev, "Bizim topraklarımızda böyle bir şeye müsaade etmemeliyiz." dedi.

Bulgaristan sosyalistlerin tavrı

BSP lideri ve Kiril Petkov'un koalisyon hükümetindeki Başbakan Yardımcısı Korneliya Ninova da Ukrayna'ya silah yollanmasına karşı çıktı.

Rusya'ya yaptırım uygulanması ve Ukrayna'ya savaş yardımı yapılmasına karşı çıkan Ninova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulgaristan'ı savaşa doğru sürükleyecek herhangi bir karara ortak olmayacağız. Biz savaşın bir parçası olmak istemeyiz. Daha önce 100 kere söylediğim gibi, şimdi de tekrar ediyorum: Silah, mermi, askeri mühimmat, çifte kullanıma açık teknolojiler ve uçaklara kesinlikle 'hayır' diyoruz."

Bu arada, bugün Bulgaristan'a 2 günlük resmi ziyaret için gelmesi beklenen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Bulgar siyasi ve askeri muhataplarından Bulgaristan Silahlı Kuvvetlerinin elindeki S300 sistemlerinin Ukrayna'ya verilmesini talep etmesi bekleniyor.

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Bulgaristan, Ukrayna, Savaş, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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