Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye yılda 1 milyon TIR geçiyor - Son Dakika

Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye yılda 1 milyon TIR geçiyor

07.04.2021 09:49
Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye yılda 1 milyon TIR geçiyor, System.String[]

Ekonomi Gazetecileri Derneği ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun birlikte düzenlediği "Ticari Diplomasi Yolculuğu" buluşmalarında bu defa Bulgaristan konuşuldu.

DEİK/Türkiye- Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir, "Türkiye'nin ihracatının yüzde 55'i şu anda Avrupa'ya yapılıyor ve Avrupa'ya giden bizim tek önemli kapılarımız, Kapıkule, Dereköy ve Hamzabey; Bulgar sınır kapıları. Yılda bir milyon tır geçiyor. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı ile ilişkilerimiz de çok iyi olmadı" dedi.

Etkinliğin konuğu Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir bu ülke ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri, fırsatları anlattı.

EGD Başkanı Celal Toprak'ın katkılarıyla ve Sabah Gazetesi Ekonomi Editörü Barış Ergin'in moderatörlüğünde düzenlenen çevrim içi toplantıda DEİK/Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir, Bulgaristan'ın Türkiye'nin ihracatı için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Sarıbekir, "İhracatımızın yüzde 55'i Avrupa'ya yapılıyorsa, bu ihracatın çok büyük bir kısmını yıllık bir milyon tır ile Bulgaristan üzerinden yapıyoruz" dedi.

MART AYINDA GÜNDE 2 BİN TIR

Türkiye'nin ihracatı için Bulgaristan'ın çok önemli bir ülke olduğunu anlatan Zeki Sarıbekir, "Hem komşumuz hem de Avrupa'ya açılan kapımız. Ama artık bence sadece Avrupa'ya değil, dünyaya açılan kapımız. Bulgaristan'a ilk gittiğimizde 8 milyon nüfus vardı. Bugün 5,5 milyonlara indi. 3 milyon kişisi Avrupa'da çalışıyor. Bulgaristan'da yatırım olursa bu Avrupa'da çalışan kişiler de tekrar kendi ülkelerine döner. Türkiye'nin ihracatı da azalmaz. Türkiye'den yaptığımız ürünler Bulgaristan'daki tesislerde ellenip tekrar tüm dünyaya satılabilir. Bu nedenle Bulgaristan, baktığımız zaman aynı zamanda Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı. Avrupa kapısı dediğimizde ise, Türkiye'nin ihracatının yüzde 55'i şu anda Avrupa'ya yapılıyor ve Avrupa'ya giden bizim tek önemli kapılarımız, Kapıkule, Dereköy ve Hamzabey kapıları yani Bulgaristan sınır kapıları. Bu kapılardan yılda bir milyon tır geçiyor. Bir milyon tırı saymakla bitiremezsiniz. Mart ayında günde 2 bin tıra ulaştı ve bu cumhuriyet tarihinin rekorudur. Günde 2000 tır karşı tarafa geçti. Gelenler ile beraber 4000 tıra çıkıyor" dedi.

Toplam tır rakamının bir milyon 200 bine kadar ulaşacağını da söyleyen Zeki Sarıbekir, "Bildiğiniz üzere şu anda konteynır bulmada büyük bir sıkıntı var. Ancak bizim karayolunu, treni, demir yollarını hep gündemde tutmamız gerekiyor. Bulgaristan bizim için bir komşudan daha önemli, dünyaya, Avrupa'ya açılan kapımız ve lojistik önümüzdeki dönemlerde çok çok daha önem kazanacak." dedi.

4,5 MİLYAR DOLARLIK DIŞ TİCARET HACMİ

Türkiye'nin Bulgaristan'la olan ticari ilişkilerindeki rakamları da belirten Zeki Sarıbekir sözlerine şöyle devam etti: "Bulgaristan ile 4,5 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz var. Bu dengeli bir dış ticaret hacmi. Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı yaklaşık 2,4 milyar dolar. Bulgaristan'ın bize ihracatı ise 2,1 milyar dolar. Bunun 2021'de 5 milyar dolara çıkacağını öngörüyoruz.2023'te bu rakamın 6-7 milyar dolar seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Bulgaristan'da 70 Türk yatırımcımız var. Bunların içinde büyük çaplı sanayi yatırımcıları da mevcut. Bulgaristan'daki doğrudan Türkiye'den gelen yatırımlar resmi olarak 2,5 milyon Euro civarında.Bulgaristan, Türkiye'den en çok yatırım çeken ülkelerin başında geliyor. Avrupa'ya açılan kapımız olması dolayısıyla Türk yatırımcılar için her zaman bir cazibe merkezi. Bir diğer önemli husus da iki ülke arasındaki turizm faaliyetleri. Bu sene Bulgaristan'dan Türkiye'ye giren turist sayısı da arttı. Sınır kapımız hiç kapanmadı. Bugün sadece 72 saatlik PCR raporu ile Bulgaristan'a gidebiliyorsunuz. Aynı şekilde onlar da Türkiye'ye gelebiliyor."

Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye yılda 1 milyon TIR geçiyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Bulgaristan, Ekonomi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye yılda 1 milyon TIR geçiyor - Son Dakika


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