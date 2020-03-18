Bulgaristan vatandaşlarının korona virüsü getirdiği söylentileri yalanlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bulgaristan vatandaşlarının korona virüsü getirdiği söylentileri yalanlandı - Son Dakika

Bulgaristan vatandaşlarının korona virüsü getirdiği söylentileri yalanlandı

6 saat önce

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Bulgaristan uyruklu kişilerin ülkemize korona virüsü getirdiği, yorum ve paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bulgaristan vatandaşlarının korona virüsü getirdiği söylentileri yalanlandı, System.String[]

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Bulgaristan uyruklu kişilerin ülkemize korona virüsü getirdiği, yorum ve paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.


Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siz saygıdeğer vatandaşlarımız tarafından, Dereköy Sınır Hudut Kapısı'nın geçişe kapatılması yönündeki talepleri ve Dereköy Sınır Hudut Kapısı'ndan giriş yapan Bulgaristan uyruklu kişiler ile ilgili tereddütleri olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, bazı sosyal medya hesaplarından Dereköy Sınır Hudut Kapısı'ndan giriş yapan Bulgaristan uyruklu kişilerin ülkemize korona virüsü getirdiği yorum ve paylaşımları da gerçeği yansıtmamakla birlikte, bu paylaşımlar vatandaşlar arasında endişe ve paniğe yol açmaktan başka bir şeye yaramamaktadır. Aksine; Dereköy Sınır Hudut Kapımızda korona virüsü (Covid-19) pandemisi salgını için en üst seviyede önlem ve tedbirlerimiz alınmış, Bulgaristan uyruklu kişiler ve sınır kapısından giriş yapan vatandaşlarımız termal kamera ile izlenerek, ateş ölçümleri yapılmaktadır.Daha önceki kamuoyuna yaptığımız bilgilendirmelerde belirttiğimiz üzere Cumhurbaşkanlığımız tarafından açıklanan 21 ülke vatandaşı ve Bilim Kurulunun yasakladığı ilgili yabancıların ülkemize girişine izin verilmemektedir. Bu bağlamda tüm Kırklareli halkının içini ferah tutmaları, tüm bilgilendirmeler şeffaflık için Valiliğimizce paylaşıldığını, hijyen ve temizlik konularında kararlara uymalarını dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - KIRKLARELİ

Bulgaristan, Kırklareli, Dereköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:21 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor Motorine 26-27 kuruşluk indirim bekleniyor         
10:03
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:54
Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı Türkiye karşıtı General Hafter'in sözcüsü koronavirüse yakalandı         
09:54
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak Galatasaray, Şener Özbayraklı ile sezon sonunda yollarını ayıracak         
09:43
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı         
07:32
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi         
07:25
Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor Koronavirüsle savaşta en etkili silah! Günde en az 2 tatlı kaşığı tüketmek gerekiyor         
07:16
Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim Trump inadından vazgeçmiyor: Çin virüsü demeye devam edeceğim         
03:29
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi         
02:51
NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı NBA'in yıldız oyuncularından Kevin Durant'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:53
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi         
22:41
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı         
22:26
New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir New York Valisi Cuomo'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Salgın 45 gün içinde zirveye çıkabilir         
21:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 16:19:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bulgaristan vatandaşlarının korona virüsü getirdiği söylentileri yalanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]