Bulgaristan Vatandaşlarına Sınırdan Kimlikle Geçiş Uygulaması Edirne Esnafını ve Bulgar Turistleri Sevindirdi

Bulgaristan vatandaşlarının yapacakları turistik seyahatlerde artık Türkiye'ye girişte pasaport yerine kimlik kartlarının yeterli sayılması Bulgar turistleri ve Edirne esnafını memnun etti. Bulgaristan'dan alışveriş için Edirne'ye gelen Gülhan Aliali, "Herkes pasaport çıkartamıyor. Çoğu kişi de gelemiyor. Ama şu an çoğu kişi gelebilecek. O parayı oraya vereceğime alışverişime harcarım" diyerek yeni uygulamayı beğendiğini söyledi.

Bulgar levasının karşılığı bugün 9,3 TL. Leva'nın daha değerli olması nedeniyle Bulgar vatandaşları Edirne'ye alışverişe geliyor. Özellikle Cuma gününden itibaren ve Ulus Pazarı'na alışverişe gelen Bulgar vatandaşlar, hafta sonları da Edirne'de alışveriş yapıp ülkelerine dönüyor. Kentteki restoranlarda yemek yiyen Bulgar vatandaşlar kent ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.

Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahati ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlayacak. Ülkeye girişte sadece kimlik kartlarının yeterli sayılacağı Bulgaristan vatandaşları, ülkelerinde pasaport işlemlerine harcayacakları parayı Edirne'de alışverişte harcayacaklarını söyledi.

"ORAYA VERECEĞİME ALIŞVERİŞE HARCARIM"

Bulgaristan'dan alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgar vatandaşı da olan Gülhan Aliali, pasaport muafiyet kararının sevindirici olduğunu kaydederek, "Artık biz Bulgarlar Türk pasaportunu göstermeden Bulgar kimliğimizle Türkiye'ye gelebiliriz. Bizce çok güzel oldu. Çünkü pasaport çıkarmamız gerekiyordu. Kimliğimizi gösterip buraya gelmemiz daha iyi oldu" dedi.

PASAPORT MALİYETİ YÜKSEK

Pasaport çıkartmanın Bulgaristan'da maliyetli olduğunu belirten Aliali, "Herkes çıkartamıyor. Çoğu kişi de gelemiyor. Ama şu an çoğu kişi gelebilecek. O parayı oraya vereceğime alışverişime harcarım. Türkiye Bulgaristan'a göre çok daha ucuz. Bizim için çok daha iyi. Gelince leva bozduruyorum. Elimde Euro varsa bozduruyorum" dedi.

"ZATEN ONLAR GELMİYOR OLSA ALIŞVERİŞ YOK DENECEK KADAR AZ"

Esnaf Metin Barmanbay, kararın işleri arttıracağını ifade ederek, "Bizim için kesinlikle çok güzel olacak. zaten vize sormuyorlardı. Pasaport çıkartma sorunu yaşayan Bulgaristan, Bulgarsitan Türkü, o bölgeden alışverişe gelen insanlardan daha fazla etkileşim alacağız. Zaten onlar gelmiyor olsa alışveriş yok denecek kadar az. İşlerimiz kesinlikle artacaktır. Zaten fiyat politikamız onların rakamlarının, onların para birimlerinin bizim ülkmemizde daha üstte oluşu kesinlikle bizim işimize yarayacak" şeklinde konuştu.

AKP İL BAŞKANI: "MEMNUNİYETLERİNİ DİLE GETİRİYORLAR"

AKP İl Başkanı Belgin İba, karar sonrası Edirne'de esnaf ziyareti yaparak nabızlarını ölçtü. İba, "Cumhurbaşkanımızın yayınladığı genelgeyle ilgili esnaflarla karşılıklı istişare ediyoruz. Onlar da memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Bulgar vatandaşları kimlikle ülkemize girip çıkabilecekler. İnşallah Edirne ticaretlerine daha da katkı sağlayacak" dedi. İba diğer sınır illerinin de benzeri talepleri olduğunu da söyledi.