Son Dakika Haberleri: Bulgaristan ve Hırvatistan euro kuyruğunda
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Bulgaristan ve Hırvatistan euro kuyruğunda

1 saat önce

AB üyesi 19 ülkenin yer aldığı Euro Bölgesi, Bulgaristan ve Hırvatistan'ın da katılımıyla genişlemeyi planlıyor.

Bulgaristan ve Hırvatistan euro kuyruğunda, System.String[]
AB üyesi 19 ülkenin yer aldığı Euro Bölgesi, Bulgaristan ve Hırvatistan'ın da katılımıyla genişlemeyi planlıyor. Euro Bölgesi'ne katılma taleplerini resmen ileten Bulgaristan ve Hırvatistan'ın kriterlere uyumları değerlendiriliyor.
Avrupa Birliği, Bulgaristan, Hırvatistan, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:17 
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