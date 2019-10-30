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Bulgaristan ve Rusya arasında ajan gerginliği

45 dakika önce

Bulgaristan, istihbarat faaliyeti gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir Rus diplomatı ülkeden kovdu.

Bulgaristan ve Rusya arasında ajan gerginliği, System.String[]

Bulgaristan, istihbarat faaliyeti gerçekleştirdiği gerekçesiyle bir Rus diplomatı ülkeden kovdu.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, bir Rus diplomatın NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile ilgili gizli bilgilere erişim izni olan üst düzey Bulgar bürokratlarla ilişki kurduğunu ve maddi olanaklar karşılığında bu bilgileri elde etmek istediğinin tespit edildiğini duyurdu. İsmi açıklanmayan Rus diplomatın, Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinde büyükelçi birinci sekreteri görevinde bulunduğu bildirildi.

ÜLKEYİ TERK ETMESİ İÇİN NOTA VERİLDİ

Bulgar Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin, Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Anatoliy Makarov'u geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanlığına çağırarak Rus diplomatın ülkeyi terk etmesi için nota verdiği ve istihbarat faaliyeti yürüten diplomatın istenmeyen adam ilan edildiği kaydedildi.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Sofya'daki Rus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı tarafından bir Rus diplomatın istenmeyen adam ilan edildiği ve 24 saat içinde ülkeden çıkmasının istendiği duyuruldu. Söz konusu diplomatın istenilen sürede ülkeyi terk edeceğini bildiren Rus Büyükelçiliğinin açıklamasında ayrıca Rusya'nın karşı adım için haklarını saklı tuttuğu ifade edildi.

Bulgar yetkililer, Rus diplomatın devlet sırrı niteliğindeki bilgilere ulaşma girişimlerinin bir yıl önce Devlet Ulusal Güvenlik Ajansı (DANS) tarafından tespit edildiğini belirtti.

(İHA)

Bulgaristan, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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