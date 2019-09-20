Bulgaristan ve türkiye'nin efsaneleri dostluk maçında karşılaşacak

Bulgaristan Milli Takımı, 1994 yılında Dünya Kupası'nda 4'üncü kalmasının 25'inci yılı sebebiyle Türkiye ile dostluk maçına çıkacak.Bulgaristan ve Türkiye'ye futbolda en büyük başarılarını yaşatan efsane futbolcular dostluk maçında bir araya gelecek. 26 Eylül Perşembe günü saat 17.00'de karşı karşıya gelecek her iki ülkenin milli takımlarında yer almış oyuncular futbolseverlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Karşılaşma Türklerin yoğun olduğu Bulgaristan'ın Kırcali kentindeki Arena Arda Stadı'nda düzenlenecek. Arda Kulübü'nden yapılan açıklamada, dostluk maçının Bulgaristan Futbol Federasyonu'nun ve Kırcali Arda 1924 Profesyonel Futbol Kulübü Başkanı Petır Peşev'in girişimi ile organize edildiği belirtildi.Hayatını kaybeden Trifon İvanov dışında Bulgaristan takımında başta Hristo Stoiçkov olmak üzere 1994'te organize edilen Dünya Kupası'nda takımda yer alan futbolcular ile Türkiye Milli Takımı'nda da 2002 yılında Japonya ve Güney Kore'de düzenlenen Dünya Kupası'nda üçüncü olan tüm futbolcuların yer alması bekleniyor.Maç bileti fiyatlarının ise 3 ile 7 leva arasında değiştiği belirtildi.