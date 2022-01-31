Üye Girişi
Bulgaristan ve Zonguldak'tan iki aileyi çapraz nakil buluşturdu - Son Dakika

Bulgaristan ve Zonguldak'tan iki aileyi çapraz nakil buluşturdu

31.01.2022 12:19
Bulgaristan ve Zonguldak'tan iki aileyi çapraz nakil buluşturdu

Bulgaristan ve Türkiye'den iki hasta, çapraz nakil sayesinde böbreklerine kavuşarak yaşama tutundu.

Bulgaristan ve Türkiye'den iki hasta, çapraz nakil sayesinde böbreklerine kavuşarak yaşama tutundu.

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'da yaşayan Ivan Petrov Ivanov, uyum olmadığı için hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konulan eşi Sılviya Dimitrova Ivanova'ya böbreğini bağışlayamadı.

Zonguldak'ta yaşayan Erdal Ünal ise bir yıldır diyalize giren eniştesi Mustafa Cora'ya böbreğini vermek istedi ancak onların da arasında uyum yoktu.

Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan ve ekibinin yaptığı operasyonla Ivanov'un böbreği Cora'ya, Ünal'ın böbreği Ivanova'ya nakledildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Gürkan, çapraz böbrek naklinin kan grubu uyumsuz çiftler için nakil şansının yaratıldığı bir yöntem olduğunu belirtti.

Bunun sağlıklı uygulanabilmesi için nakillerin eş zamanlı yapılması gerektiğini kaydeden Gürkan, şunları ifade etti:

"Bu sefer yaptığımız çapraz nakillerden bir çift ülkemizden, bir çift de Bulgaristan'dan merkezimize müracaat etti. Organ nakli koordinatörümüz bu aileleri çaprazladı. Çiftleri hastanemize çağırarak tanıştırdık ve incelemelere başladık. Her şey uygun çıkınca nakillerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Vericileri 4. gün sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Alıcılarımızın da takılan böbrekleri çok iyi çalışmaktadır. Onları da yakında sağlıklı bir şekilde evlerine yollamayı planlıyoruz."

"Böbreğin ırkı olmaz"

Mustafa Cora'ya böbreğini veren Ivan Petrov Ivanov, Türk, Hristiyan, Musevi ayırt etmediklerini, önemli olanın insanlık olduğunu belirtti.

Bu durumdan dolayı çok mutlu ve memnun olduğunu anlatan Ivanov, "Yine olsa yine böbreğimi verirdim. Böbreğimi verirken din, dil, ırk ayrımı gözetmedim. Böbreğin ırkı olmaz. Böbreğimi memnuniyetle verdim. Şu anda çok iyi ve çok mutluyum. Karşılıklı olarak birbirimize bir hayat bağışladık." ifadelerini kullandı.

Eşi Sılviya Dimitrova Ivanova ise Bulgaristan'da nakil olmayı bekleyen çok fazla hasta bulunduğuna, çapraz naklin oradaki hastalar için de değerli olduğuna dikkati çekerek, "Hayatımızı devam ettirebilmek için tek şansımız vardı, o da Türkiye'ye gelmekti. Yaşam kalitemiz bu nakil ile birlikte artacak. Kendimi çok iyi hissediyorum." görüşünü paylaştı.

Mustafa Cora da bir yıldır haftanın 3 günü 4 saat diyalize girdiğini, bu durumun yaşam kalitesini etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bulgaristan'dan gelen aile ile uyuşma oldu. Uygun çapraz nakil bulundu ve nakil oldum. Bu şekilde sağlığımıza kavuştuk. Diyaliz süreci beni çok yıprattı. Kayınbiraderim hiç düşünmeden böbreğini verebileceğini söyledi. Çapraz nakle uyumlu çıktı. Ona çok teşekkür ederim. İlk önce eşim ve çocuklarım vermek istedi ama onlarda da uyum görülmedi. Sılviya'nın eşinin böbreği bende, Erdal'ın böbreği ise Sılviya'da olacak. İki farklı milletiz ama insanlık çok önemli. Önemli olan milleti, ırkı değil, insanlığı. Biz burada birbirimizin hayatlarına dokunduk. Hayatlarımızı kurtardık. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum."

Eniştesi için böbreğini bağışlayan Erdal Ünal ise operasyonun sorunsuz sonuçlandığını belirterek, herkese organ bağışı çağrısı yaptı.

YORUMLAR
500

Mustafa Cora, Bulgaristan, Zonguldak, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan ve Zonguldak'tan iki aileyi çapraz nakil buluşturdu - Son Dakika


Menajeri apar topar İstanbul'a geldi! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor Menajeri apar topar İstanbul'a geldi! Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den uçuyor         
12:23
Bir anket daha! Millet İttifak'ı bu ankette de önde Bir anket daha! Millet İttifak'ı bu ankette de önde         
12:16
18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak         
11:43
"Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı "Büyük bir yozlaşma devrindeyiz" diyen İlber Ortaylı, izlediği tek diziyi açıkladı         
11:21
Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi Apartmanda çıkan yangında alevlerin arasında kalan genç kadın komşularının yardımıyla alt kattaki daireye indi         
11:18
Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti         
10:54
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Dünya gündeminde yer aldı! Ronaldo, Messi'nin tahtına oturmak için Barcelona'ya gidiyor Dünya gündeminde yer aldı! Ronaldo, Messi'nin tahtına oturmak için Barcelona'ya gidiyor         
07:37
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
12:17 İstiklal Caddesi'nde Kürtçe sokak müziği yapan gençler polis tarafından engellendi mi?
12:10 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 250, yoksulluk sınırı 13 bin 844 lira oldu
11:39 Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor
11:43 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak
11:39 31 Ocak Pazartesi günü altın güne 8 lira birden düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
11:38 Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı
11:34 Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit posteri taşıyan çocukla kameralara verdiği poz yeniden gündem oldu
11:33 31 Ocak Pazartesi günü 18 kuruş düşüşle başlayan dolar, 13,33'ten işlem görüyor.
11:29 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu
11:23 Doğal gaz desteği için başvurular Şubat ayında başlıyor! Hane başına 1.150 liraya kadar destek yapılacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 12:28:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan ve Zonguldak'tan iki aileyi çapraz nakil buluşturdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement