Bulgaristan ve Zonguldak'tan iki aileyi çapraz nakil buluşturdu - Son Dakika

Bulgaristan ve Türkiye'den iki hasta, çapraz nakil sayesinde böbreklerine kavuşarak yaşama tutundu.

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'da yaşayan Ivan Petrov Ivanov, uyum olmadığı için hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konulan eşi Sılviya Dimitrova Ivanova'ya böbreğini bağışlayamadı.

Zonguldak'ta yaşayan Erdal Ünal ise bir yıldır diyalize giren eniştesi Mustafa Cora'ya böbreğini vermek istedi ancak onların da arasında uyum yoktu.

Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan ve ekibinin yaptığı operasyonla Ivanov'un böbreği Cora'ya, Ünal'ın böbreği Ivanova'ya nakledildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Gürkan, çapraz böbrek naklinin kan grubu uyumsuz çiftler için nakil şansının yaratıldığı bir yöntem olduğunu belirtti.

Bunun sağlıklı uygulanabilmesi için nakillerin eş zamanlı yapılması gerektiğini kaydeden Gürkan, şunları ifade etti:

"Bu sefer yaptığımız çapraz nakillerden bir çift ülkemizden, bir çift de Bulgaristan'dan merkezimize müracaat etti. Organ nakli koordinatörümüz bu aileleri çaprazladı. Çiftleri hastanemize çağırarak tanıştırdık ve incelemelere başladık. Her şey uygun çıkınca nakillerini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Vericileri 4. gün sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Alıcılarımızın da takılan böbrekleri çok iyi çalışmaktadır. Onları da yakında sağlıklı bir şekilde evlerine yollamayı planlıyoruz."

"Böbreğin ırkı olmaz"

Mustafa Cora'ya böbreğini veren Ivan Petrov Ivanov, Türk, Hristiyan, Musevi ayırt etmediklerini, önemli olanın insanlık olduğunu belirtti.

Bu durumdan dolayı çok mutlu ve memnun olduğunu anlatan Ivanov, "Yine olsa yine böbreğimi verirdim. Böbreğimi verirken din, dil, ırk ayrımı gözetmedim. Böbreğin ırkı olmaz. Böbreğimi memnuniyetle verdim. Şu anda çok iyi ve çok mutluyum. Karşılıklı olarak birbirimize bir hayat bağışladık." ifadelerini kullandı.

Eşi Sılviya Dimitrova Ivanova ise Bulgaristan'da nakil olmayı bekleyen çok fazla hasta bulunduğuna, çapraz naklin oradaki hastalar için de değerli olduğuna dikkati çekerek, "Hayatımızı devam ettirebilmek için tek şansımız vardı, o da Türkiye'ye gelmekti. Yaşam kalitemiz bu nakil ile birlikte artacak. Kendimi çok iyi hissediyorum." görüşünü paylaştı.

Mustafa Cora da bir yıldır haftanın 3 günü 4 saat diyalize girdiğini, bu durumun yaşam kalitesini etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bulgaristan'dan gelen aile ile uyuşma oldu. Uygun çapraz nakil bulundu ve nakil oldum. Bu şekilde sağlığımıza kavuştuk. Diyaliz süreci beni çok yıprattı. Kayınbiraderim hiç düşünmeden böbreğini verebileceğini söyledi. Çapraz nakle uyumlu çıktı. Ona çok teşekkür ederim. İlk önce eşim ve çocuklarım vermek istedi ama onlarda da uyum görülmedi. Sılviya'nın eşinin böbreği bende, Erdal'ın böbreği ise Sılviya'da olacak. İki farklı milletiz ama insanlık çok önemli. Önemli olan milleti, ırkı değil, insanlığı. Biz burada birbirimizin hayatlarına dokunduk. Hayatlarımızı kurtardık. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum."

Eniştesi için böbreğini bağışlayan Erdal Ünal ise operasyonun sorunsuz sonuçlandığını belirterek, herkese organ bağışı çağrısı yaptı.