Son Dakika Haberleri: Bulgaristan, Venezuela'daki Petrol Şirketinden Transfer Edilen Milyonlarca Euroyu Bloke Etti

Bulgaristan, Venezuela'daki Petrol Şirketinden Transfer Edilen Milyonlarca Euroyu Bloke Etti

44 dakika önce

Bulgaristan, Venezuela’da devletin yönettiği petrol şirketinden (PDVSA), ülkedeki bazı hesaplara transfer edilen milyonlarca euroyu bloke ettiğini açıkladı. Bulgaristan Başsavcısı Sotir Tsatsarov, ABD’den gelen istihbarat üzerine yapılan araştırma sonucu, aralarında Bulgaristan da olmak üzere birkaç ülkenin vatandaşı olduğu tespit edilen kişinin, bir yerel bankadaki şüpheli hesaplarına el konulduğunu bildirdi. Tsatsarov, Sofya’daki ABD Büyükelçisi Eric Rubin ile […]The post Bulgaristan, Venezuela’daki petrol şirketinden transfer edilen milyonlarca euroyu bloke etti appeared first on Enerji Enstitüsü.

Bulgaristan, Venezuela'daki Petrol Şirketinden Transfer Edilen Milyonlarca Euroyu Bloke Etti, System.String[]
Bulgaristan, Venezuela'da devletin yönettiği petrol şirketinden (PDVSA), ülkedeki bazı hesaplara transfer edilen milyonlarca euroyu bloke ettiğini açıkladı.

Bulgaristan Başsavcısı Sotir Tsatsarov, ABD'den gelen istihbarat üzerine yapılan araştırma sonucu, aralarında Bulgaristan da olmak üzere birkaç ülkenin vatandaşı olduğu tespit edilen kişinin, bir yerel bankadaki şüpheli hesaplarına el konulduğunu bildirdi. Tsatsarov, Sofya'daki ABD Büyükelçisi Eric Rubin ile yaptığı görüşmeden sonra basına yaptığı açıklamada, "Biz bu kişinin hesaplarına gelen paranın, yurt dışından Venezuela'daki kamuya ait petrol şirketinden geldiğini tespit ettik. Paranın, bu hesaplarda kalması için gerekli bütün tedbirleri aldık. Hiç de küçük meblağ olmayan bu hesaplardaki para, yanlış amaçlarla kullanılmak üzere ülkeyi terk etmemesi için, tamamen bizim kontrolümüz altında olacak." dedi.

Tsatsarov, kendisine bağlı çalışan savcıların, kara para aklama suçlamasıyla açılacak soruşturma için bütün delilleri topladıklarını ve banka hesaplarını kontrol ettiklerini söyledi. Bulgaristan Ulusal Güvenlik Ajansı Başkanı Dimitar Georgiev ise el konulan paranın milyonlarca euro değerinde olduğunu belirtti ve Bulgaristan Merkez Bankası'nın bu paranın bloke edilmesi sürecini kendileriyle işbirliği içinde yönettiğini söyledi. Sofya'daki ABD Büyükelçisi Eric Rubin ise basına yaptığı açıklamada, "Hükümetimiz, Bulgaristan ve AB'nin diğer hükümetleriyle, Venezuela halkının refahının çalınmaması için yakın işbirliği içinde çalışıyor." dedi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:45 

Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Bulgaristan, Sektörel
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