Üye Girişi
Bulgaristan yatırım karşılığı pasaport uygulamasına son veriyor - Son Dakika

Bulgaristan yatırım karşılığı pasaport uygulamasına son veriyor

14.01.2022 14:54
Bulgaristan yatırım karşılığı pasaport uygulamasına son veriyor

Bulgaristan hükümeti, 2013 yılından bu yana süren "yabancılara yatırım karşılığı pasaport verme" uygulamasına son verme kararı aldı.

Bulgaristan hükümeti, 2013 yılından bu yana süren "yabancılara yatırım karşılığı pasaport verme" uygulamasına son verme kararı aldı.

Parlamentonun onayına sunulacak yasa tasarısının gerekçelerine göre, "altın pasaport" olarak tanımlanan söz konusu uygulama ülkeye reel yatırım getirmedi.

Konuya ilişkin yapılan analizler, 2013-2021 yıllarında ülkeye en az 1 milyon leva (513 bin avro) bedelinde yatırım yapma koşuluyla, çoğu Rusya ve Orta Doğu kökenli 103 kişiye vatandaşlık ve pasaport verildiğini gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) alanında serbest dolaşım hakkından yararlanmak üzere "yatırımcıların" büyük bir bölümü vatandaşlık edinmek üzere devlet tahvili satın aldı, ancak pasaport alır almaz söz konusu tahvilleri sattı. Şüphe uyandıran bu durumun Devlet Milli Güvenlik Ajansı tarafından (DANS) 2019 yılında soruşturulmasının ardından 7 kişinin pasaportlarına el konuldu.

Hükümet 2021 yılına kadar pasaport sahibi 97 yatırımcının 78'inin reel hiçbir yatırım yapmadığını tespit etti. Pasaportu alır almaz yatırımcıların büyük bir bölümü yatırımlarını geri çekip çeşitli AB ülkelerine giderken, bazıları da banka teminatı olarak yatırdıkları parayı geri çekti.

Bulgaristan'da 2021 yılına kadar süren eski Başbakan Boyko Borisov'un 12 yıllık iktidarı sırasında seçkin kişilere imtiyaz sağlayan "altın pasaport" uygulamasının ülkeye neredeyse hiçbir yatırım sağlamadığı belirlendi.

AB ortakları ve NATO müttefikleri bu uygulamaya son vermesi için Bulgaristan'a sürekli baskı uyguluyor. Ülkenin Schengen alanına kabul edilmesinin önünde en büyük engellerden biri olarak gösterilen altın pasaport uygulamasının, çok sayıda yolsuzluk girişimlerinde paravan olarak kullanıldığı ileri sürülüyor.

Uygulamanın iptali için yasa tasarısının en kısa zamanda parlamentodan geçmesi bekleniyor.

AB'de Bulgaristan'ın yanı sıra Malta ve Güney Kıbrıs'ta yabancılara yatırım karşılığı altın pasaport veriliyor. ???????

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Pasaport, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan yatırım karşılığı pasaport uygulamasına son veriyor - Son Dakika


Aslan'da büyük sıkıntı! Resmi siteye göre Galatasaray'da Fatih Terim'in görevi devam ediyor Aslan'da büyük sıkıntı! Resmi siteye göre Galatasaray'da Fatih Terim'in görevi devam ediyor         
14:58
Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi         
14:42
İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi         
14:29
Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya! Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!         
14:05
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! Meğer işçi bagajda gitmek istemiş İşçisini bagajda taşıyan patron tepki çekmişti! Meğer işçi bagajda gitmek istemiş         
12:30
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı         
10:00
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56

Son Dakika Haberleri
14:41 Bakan Varank, Şahan Gökbakar'ın yangın söndürme araçlarıyla ilgili tepkisine 10 gün sonra yanıt verdi
14:31 Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar
14:30 Vekiller Meclis'e gitmeyince, milyonlar 15 Ocak'ta zamlı maaş alamayacak! Maaş farkları daha sonra hesaplara yatırılacak
14:29 Mansur Yavaş'ı trafikte 5 kilometre boyunca izleyen Ankaralının paylaşımları gündem oldu: Hasret kalmışız sizin gibi devlet adamlarına
14:28 İstanbul'daki yangında can pazarı! Pencereden sarktı ve dakikalarca kurtarılmayı bekledi
14:06 Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu
14:04 Yine bir kadın, yine yüksekten düşme, yine atıldı mı atladı mı belli değil: Bu kez adı Melike, yer Konya!
13:15 Evsahibinin baltayla kapılarını kırdığı Suriyeli aile: Suriye'de savaştayız sandık!
13:02 Konya'da aynı aileden 7 kişi katledilmişti! Aileden tek sağ kalan kişi sanığa bağırdı: İlişkinizi biliyoruz!
12:46 Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 15:02:16. #1.11#
SON DAKİKA: Bulgaristan yatırım karşılığı pasaport uygulamasına son veriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement