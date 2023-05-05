Hava aracıyla Bulgaristan'dan Edirne sınırına uyuşturucu atıldı! 1 kişi gözaltında

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan havalanan bir hava aracının Edirne sınırına bir şey attığını, ardından tekrar Bulgaristan'a dönüş yaptığını belirledi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Alarma geçen polisler sınır hattında yaptıkları detaylı çalışmada, olaya ilişkin bir şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının üzerinden 7,41 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.