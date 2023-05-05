Hava aracıyla Bulgaristan'dan Edirne sınırına uyuşturucu atıldı! 1 kişi gözaltında - Son Dakika
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Hava aracıyla Bulgaristan'dan Edirne sınırına uyuşturucu atıldı! 1 kişi gözaltında

05.05.2023 21:10
Hava aracıyla Bulgaristan'dan Edirne sınırına uyuşturucu atıldı! 1 kişi gözaltında

Bulgaristan'dan hava aracıyla Edirne sınırına uyuşturucu atıldığını tespit eden ekipler alarma geçti. Polis ekipleri olaya ilişkin 1 zanlıyı gözaltına aldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan havalanan bir hava aracının Edirne sınırına bir şey attığını, ardından tekrar Bulgaristan'a dönüş yaptığını belirledi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Alarma geçen polisler sınır hattında yaptıkları detaylı çalışmada, olaya ilişkin bir şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının üzerinden 7,41 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Edirne Emniyet Müdürlüğü, Bulgaristan, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hava aracıyla Bulgaristan'dan Edirne sınırına uyuşturucu atıldı! 1 kişi gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hava aracıyla Bulgaristan'dan Edirne sınırına uyuşturucu atıldı! 1 kişi gözaltında - Son Dakika
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