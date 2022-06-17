Kaza, Kütahya- Eskişehir karayolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Petar Ivano Petrov yönetimindeki EH 1119 KM plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan 66 yaşındaki Ninkova Parashkevova olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Petar Ivanov Petrov ile birlikte eşi Nadrzhda Nikolaeva Petrova ve çocukları Kristiyana Petrova yaralandı. Yarılalar, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Bulgaristanlı aile Kütahya'da trafik kazası yaptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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