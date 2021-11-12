Üye Girişi
Bulgarlar 14 Kasım'da bu yıl 3. kez sandık başına gidiyor - Son Dakika

Bulgarlar 14 Kasım'da bu yıl 3. kez sandık başına gidiyor

12.11.2021 14:37

Bulgaristan'da seçmenler, 14 Kasım'da bu yıl 3. kez sandık başına gidecek.

Bulgaristan'da seçmenler, 14 Kasım'da bu yıl 3. kez sandık başına gidecek.

Bulgaristan'da pazar günü hem cumhurbaşkanı seçimi hem de erken genel seçim yapılacak.

Cumhurbaşkanı seçiminde 23 ikili, cumhurbaşkanlığı ve yardımcılığı için yarışıyor.

Erken genel seçim için de 25 siyasi parti ve koalisyon, 5 bin 16 aday gösterdi.

Cumhurbaşkanı seçiminde Bulgaristan'ın komünizm sonrası 32 yıllık demokrasi tarihinde ilk kez üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Türk kökenli bir aday gösterdi.

HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı cumhurbaşkanlığına, partinin Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili İskra Mihaylova da cumhurbaşkanı yardımcılığına aday.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) 6 milyon 708 bin 189 kayıtlı seçmenin, yurt içinde 11 bin 643, yurt dışında 68 ülkede de 751 merkezde oy kullanabileceğini açıkladı.

Çok sayıda çifte vatandaş Bulgaristan göçmeninin bulunduğu Türkiye'de 58 merkezde oy kullanılabilecek.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin yanı sıra Bulgar diasporasının en kalabalık olduğu İngiltere'de 86 merkezin açılacağını duyurdu.

Parlamentonun kararıyla seçimde yurt içinde ve yurt dışında toplam 11 bin 936 oy kullanma makinesi, seçmen sayısının az olduğu bölgelerde ise kağıt pusula kullanılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son dönemde etkisini artırdığı ülkede, Kovid-19 hastası veya başka sağlık sorunları olan seçmenler de seyyar sandıklara oy pusulalarını atabilecek.

Cumhurbaşkanı ikinci turda seçilebilir

Anketler, cumhurbaşkanı seçiminde aday 23 ikiliden sadece 3'ünün geniş destek alabileceğini gösteriyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre Rusya yanlısı, eski Komünist Parti çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin aday gösterdiği Sofya Üniversitesi Rektörü Profesör Anastas Gercikov en favori cumhurbaşkanı adayları.

İlk turda oyların yüzde 46,8'ini alması beklenen Radev'in, ilk turda yüzde 24,4 oy oranına ulaşması beklenen Gercikov ile 21 Kasım'daki ikinci turda karşılaşması öngörülüyor.

Anketler, HÖH lideri Karadayı'nın da cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 9,9'unu alabileceğini ortaya koyuyor.

Parlamentoya 6 güç girebilir

Anketlere göre, erken genel seçimlerde parlamentoya girmek için gereken yüzde 4 barajını sadece 6 siyasi güç geçebilecek.

Ülkede 10 yılı aşkın süre başbakanlık yapan Borisov'un GERB partisinin, kemikleşmiş seçmen desteğiyle oyların yüzde 23'ünü alarak yeni parlamentoda en büyük parti konumunu elde etmesi bekleniyor.

Kamuoyu araştırmaları ayrıca BSP, HÖH partilerinin yanı sıra yeni kurulan Değişime Devam (PP), şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) ve kent soylu sağ görüşlülerin oluşturduğu Demokratik Bulgaristan (DB) partisinin yeni mecliste yer bulabileceğini gösteriyor.

Bulgaristan'da popülist çizgide siyaset yürüten ırkçı ve aşırı milliyetçi güçlerin ise barajın altıda kalmaları öngörülüyor.

Siyasi gözlemciler, makineyle oy verme zorunluluğunun yaşlı ve eğitim seviyesi düşük seçmenlerin zorlanmasına yol açacağını ve yeni parlamentoda hükümetin kurulması için en az 4 gücün koalisyon kurması gerekebileceğini savunuyor.

Kovid-19 salgınında sandık başına gitmekten çekinen seçmenler, 11 Temmuz'daki son erken seçimlerde yüzde 42,19 ile seçime düşük katılım göstermişti.

Son iki seçimden sonra oluşan parlamentolarda güç çekişmesi ve çalışmaların seçmenlerin beklentilerini düşürdüğü, son 4 aylık dönemde de Cumhurbaşkanı Radev'in kurduğu teknokratlar hükümetinin özellikle Kovid-19 kriziyle mücadeledeki başarısızlığının seçmenlerin moralini bozduğu ifade ediliyor.

Bulgarlar 14 Kasım'da bu yıl 3. kez sandık başına gidiyor
Bulgarlar 14 Kasım'da bu yıl 3. kez sandık başına gidiyor
Bulgarlar 14 Kasım'da bu yıl 3. kez sandık başına gidiyor
Bulgarlar 14 Kasım'da bu yıl 3. kez sandık başına gidiyor

cumhurbaşkanı, Bulgaristan, Sandık, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgarlar 14 Kasım'da bu yıl 3. kez sandık başına gidiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor 15:41 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor Müge Anlı'nın stüdyosunda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım 15:34 Müge Anlı'nın stüdyosunda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor 15:21 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor
Başak Cengiz'in komşusuna attığı 15:13 Başak Cengiz'in komşusuna attığı "Düğünüm bahara olabilir" mesajı yürek burktu Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü 15:03 Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü Dünyaca ünlü oyun serisi Call Of Duty'den skandal! Kur'an-ı Kerim sayfalarının yerde durması oyuncuları çileden çıkarttı 14:44 Dünyaca ünlü oyun serisi Call Of Duty'den skandal! Kur'an-ı Kerim sayfalarının yerde durması oyuncuları çileden çıkarttı
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı 14:21 Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor 14:03 Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor

Son Dakika Haberleri
15:53 Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi
15:41 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor
15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız
15:32 Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde!
15:20 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor
15:20 Türkkan hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e ulaştı
15:06 Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor
15:02 Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü
14:51 Trabzonspor, Gervinho ile yolları ayırıyor
14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli
Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi         
15:53
Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız         
15:38
Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde! Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde!         
15:32
Türkkan hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e ulaştı Türkkan hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e ulaştı         
15:20
Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor         
15:07
Başak Cengiz'i vahşice katleden Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla dolaşmış Başak Cengiz'i vahşice katleden Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla dolaşmış         
14:46
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli         
14:11
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz         
13:46
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 15:59:03. #1.12#
SON DAKİKA: Bulgarlar 14 Kasım'da bu yıl 3. kez sandık başına gidiyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement