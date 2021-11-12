Bulgarlar 14 Kasım'da bu yıl 3. kez sandık başına gidiyor - Son Dakika

Bulgaristan'da seçmenler, 14 Kasım'da bu yıl 3. kez sandık başına gidecek.

Bulgaristan'da pazar günü hem cumhurbaşkanı seçimi hem de erken genel seçim yapılacak.

Cumhurbaşkanı seçiminde 23 ikili, cumhurbaşkanlığı ve yardımcılığı için yarışıyor.

Erken genel seçim için de 25 siyasi parti ve koalisyon, 5 bin 16 aday gösterdi.

Cumhurbaşkanı seçiminde Bulgaristan'ın komünizm sonrası 32 yıllık demokrasi tarihinde ilk kez üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi Türk kökenli bir aday gösterdi.

HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı cumhurbaşkanlığına, partinin Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili İskra Mihaylova da cumhurbaşkanı yardımcılığına aday.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) 6 milyon 708 bin 189 kayıtlı seçmenin, yurt içinde 11 bin 643, yurt dışında 68 ülkede de 751 merkezde oy kullanabileceğini açıkladı.

Çok sayıda çifte vatandaş Bulgaristan göçmeninin bulunduğu Türkiye'de 58 merkezde oy kullanılabilecek.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin yanı sıra Bulgar diasporasının en kalabalık olduğu İngiltere'de 86 merkezin açılacağını duyurdu.

Parlamentonun kararıyla seçimde yurt içinde ve yurt dışında toplam 11 bin 936 oy kullanma makinesi, seçmen sayısının az olduğu bölgelerde ise kağıt pusula kullanılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının son dönemde etkisini artırdığı ülkede, Kovid-19 hastası veya başka sağlık sorunları olan seçmenler de seyyar sandıklara oy pusulalarını atabilecek.

Cumhurbaşkanı ikinci turda seçilebilir

Anketler, cumhurbaşkanı seçiminde aday 23 ikiliden sadece 3'ünün geniş destek alabileceğini gösteriyor.

Kamuoyu araştırmalarına göre Rusya yanlısı, eski Komünist Parti çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) desteklediği mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin aday gösterdiği Sofya Üniversitesi Rektörü Profesör Anastas Gercikov en favori cumhurbaşkanı adayları.

İlk turda oyların yüzde 46,8'ini alması beklenen Radev'in, ilk turda yüzde 24,4 oy oranına ulaşması beklenen Gercikov ile 21 Kasım'daki ikinci turda karşılaşması öngörülüyor.

Anketler, HÖH lideri Karadayı'nın da cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 9,9'unu alabileceğini ortaya koyuyor.

Parlamentoya 6 güç girebilir

Anketlere göre, erken genel seçimlerde parlamentoya girmek için gereken yüzde 4 barajını sadece 6 siyasi güç geçebilecek.

Ülkede 10 yılı aşkın süre başbakanlık yapan Borisov'un GERB partisinin, kemikleşmiş seçmen desteğiyle oyların yüzde 23'ünü alarak yeni parlamentoda en büyük parti konumunu elde etmesi bekleniyor.

Kamuoyu araştırmaları ayrıca BSP, HÖH partilerinin yanı sıra yeni kurulan Değişime Devam (PP), şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) ve kent soylu sağ görüşlülerin oluşturduğu Demokratik Bulgaristan (DB) partisinin yeni mecliste yer bulabileceğini gösteriyor.

Bulgaristan'da popülist çizgide siyaset yürüten ırkçı ve aşırı milliyetçi güçlerin ise barajın altıda kalmaları öngörülüyor.

Siyasi gözlemciler, makineyle oy verme zorunluluğunun yaşlı ve eğitim seviyesi düşük seçmenlerin zorlanmasına yol açacağını ve yeni parlamentoda hükümetin kurulması için en az 4 gücün koalisyon kurması gerekebileceğini savunuyor.

Kovid-19 salgınında sandık başına gitmekten çekinen seçmenler, 11 Temmuz'daki son erken seçimlerde yüzde 42,19 ile seçime düşük katılım göstermişti.

Son iki seçimden sonra oluşan parlamentolarda güç çekişmesi ve çalışmaların seçmenlerin beklentilerini düşürdüğü, son 4 aylık dönemde de Cumhurbaşkanı Radev'in kurduğu teknokratlar hükümetinin özellikle Kovid-19 kriziyle mücadeledeki başarısızlığının seçmenlerin moralini bozduğu ifade ediliyor.