Bulgarlar bu kez de oraya akın etti - Son Dakika
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Bulgarlar bu kez de oraya akın etti

12.10.2022 15:45

Bulgarlar bu kez de oraya akın etti Pazarcı esnafından Bulgar vatandaşlarına davet Bulgarların Edirne ve Tekirdağ'dan sonra Kırklareli'nde de alışveriş yoğunluğu Kırklareli'nde her hafta kurulan Çarşamba pazarında Bulgar yoğunluğu yaşanırken, pazarcı esnafı Bulgaristan...

Bulgarlar bu kez de oraya akın etti

Pazarcı esnafından Bulgar vatandaşlarına davet

Bulgarların Edirne ve Tekirdağ'dan sonra Kırklareli'nde de alışveriş yoğunluğu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde her hafta kurulan Çarşamba pazarında Bulgar yoğunluğu yaşanırken, pazarcı esnafı Bulgaristan vatandaşlarının alışverişinden memnun.

Kırklareli'nde her hafta Kapalı Pazar Yerinde kurulan Çarşamba pazarında bu hafta Bulgar yoğunluğu yaşandı. Gerek turlarla gerekse kendi araçları ile Kırklareli'ne gelen Bulgar vatandaşları, öncelikle kent merkezinde dolaştıktan sonra adresleri Çarşamba pazarı oldu. Bulgarlar, meyve, sebze, balık ve giyim gibi birçok ihtiyacını sağladı.

Edirne ve Tekirdağ'dan sonra Kırklareli'ndeler

Pazarcı esnafı Yahya Şentürk, Bulgar vatandaşlarının Çarşamba pazarında alışverişlerini yaptıklarını belirterek Kırklareli'ne davet etti. Şentürk, "Gelsinler alışverişlerini yapsınlar. Bizim pazarcı esnafımız memnun onlardan. Ben buradan takip ediyorum kasa dolusu palamut, meyve alıyorlar" dedi.

"Bulgarlar başımızın tacı, devamlı gelmelerini tavsiye ederiz"

Palamutta bu sene bereketli sezon geçirdiklerini söyleyen balıkçı esnafı Umutcan Karışan da Bulgar vatandaşlarını davet etti. Karışan, "Bu sene yoğunluk çok güzel ve bereketli. Palamut akını var. Karadeniz'den bayağı bir palamut akını oldu. Bulgar vatandaşları bu sene maşallah var gidip geliyorlar. Hareketli geçiyor inşallah böyle bereketli geçecek. Bulgarlar başımızın tacı devamlı gelmelerini tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bulgarlar bu kez de oraya akın etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulgarlar bu kez de oraya akın etti - Son Dakika
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