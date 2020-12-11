Bulgarlar gördükleri karşısında şaşırdı, elleri boş geri döndüler - Son Dakika

Bulgarlar gördükleri karşısında şaşırdı, elleri boş geri döndüler

11.12.2020 13:37
Bulgarlar gördükleri karşısında şaşırdı, elleri boş geri döndüler, System.String[]

Edirne'de Cuma günleri kurulan ve binlerce Bulgaristan vatandaşının gelerek alışveriş yaptığı Ulus Pazarının kapatılma süresi uzatılınca, pazara gelen Bulgaristan vatandaşları elleri boş geri döndü.

Edirne'de Cuma günleri kurulan ve binlerce Bulgaristan vatandaşının gelerek alışveriş yaptığı Ulus Pazarının kapatılma süresi uzatılınca, pazara gelen Bulgaristan vatandaşları elleri boş geri döndü.

Dünyayı ve ülkemizi adeta esir alan korona virüs salgınının üstesinden gelebilmek için Bakanlıklar harici İl Hıfzıssıhha Kurulları da karar almaya devam ediyor.

Edirne'de Cuma günleri kurulan Ulus Pazarına şehir dışından çok sayıda esnaf ve vatandaş gelmesiyle birlikte bulaş riskinin arttığı şu günlerde Edirne Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu pazaryerinin iki hafta kapatılmasına karar verdi. Bu hafta açılması planlanan pazarın alınan ek kararla birlikte ikinci talimata kadar kapatılmasına karar verildi.

ELLERİ BOŞ DÖNDÜLER

Pazarın kapatılması süresinin uzatıldığından haberdar olmayan Bulgaristan vatandaşları geldikleri pazarın kapalı olduğunu görünce şoka uğradı. Pazardan hiçbir alışveriş yapamadan elleri boş dönen Bulgar vatandaşları, alışverişlerini kent merkezinde gerçekleştirdi.

BULGARİSTAN VATANDAŞLARININ GÖZDESİYDİ

Kapatılan Ulus Pazarı özellikle Bulgaristan vatandaşlarının son dönemde gözde olan yerlerden biri haline gelmişti. Edirne'ye gelerek kıyafetten, zücaciyeye, temizlik ürününden sağlık ilaçlarına kadar hemen hemen her ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgaristan vatandaşlarının tercihi Ulus Pazarı oluyordu. Edirne'ye 1 ayda gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı ise 232 bin 324'e ulaşmıştı.

('Şener Urfa/İHA)

Bulgaristan, Edirne, Cuma, Ulus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bulgarlar gördükleri karşısında şaşırdı, elleri boş geri döndüler - Son Dakika


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