BULGARLAR, İLAÇLARINI DA EDİRNE'DEN ALIYOR - Son Dakika

EDİRNE'ye, döviz kurundaki artış nedeniyle alışveriş için gelen Bulgar turistler, günlük ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık harcamalarını da eczanelerden yapmaya başladı. Kent merkezindeki eczaneleri dolduran Bulgar turistler, genellikle parasetamol, ağrı kesici ve tansiyon ilaçları alıyor.

Türkiye'de döviz kurunun yükselmesiyle Edirne'ye komşu Bulgaristan'dan alışveriş yapmak için gelen turistlerin sayısı, her geçen artıyor. Günlük alışverişlerini kentte yapan turistler, gıda ve giyecek ihtiyaçlarının yanında sağlık harcamalarını da eczanelerden yapmaya başladı. Özellikle kent merkezindeki eczaneleri dolduran Bulgar turistler, kış ayının gelmesi, koronavirüs vakalarındaki artış ve olası grip ile soğuk algınlığına karşı paketlerce ilaç alıyor.

'TEDARİKTE SORUN YAŞAMIYORUZ'

Eczane çalışanı Hüseyin Badem, her gün yoğunluk yaşadıklarını belirterek, "Her gün bu şekilde yoğun. Normal bir vatandaşın alabildiği, reçetesiz satılan her ilacı alabiliyorlar. Özellikle grip ilaçları, ağrı kesiciler, tansiyon ilaçlarını alıyorlar. Müşteri sayımızda bayağı artış var. Burada ilaçlar onlara göre çok ucuz. Özellikle tansiyon ve kolesterol ilaçlarının onlarda çok pahalı olduğunu söylüyorlar ve o nedenle buradan alıyorlar. Burada çok ucuz. Genelde tüm ilaçlar elimizde var, tedarikte sorun yaşamıyoruz" dedi.

Eczane çalışanı Mutlu Ossam da özellikle Bulgar turist sayısında son dönemde artış yaşandığını dile getirerek, "Son dönemde çok geliyorlar Bulgar turistler. Genellikle parasetamol, ağrı kesici ve tansiyon ilaçları alıyorlar. C vitaminlerine çok önem veriyorlar. Ağrı kesici, kan sulandırıcı, multivitaminler, c vitaminler çok satılıyor. Özellikle döviz artışıyla birlikte müşteri potansiyelinde çok artış oldu. Biz de olduğu kadar diğer sektörlerde de artış oldu" diye konuştu.