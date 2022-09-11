BULGARLAR, OKUL ALIŞVERİŞİNİ DE EDİRNE'DEN YAPIYOR - Son Dakika
Üye Girişi

BULGARLAR, OKUL ALIŞVERİŞİNİ DE EDİRNE'DEN YAPIYOR

11.09.2022 11:21

BURGARİSTAN vatandaşlarına sağlanan 'pasaportsuz geçiş hakkı' sonrası, Edirne'ye günübirlik gelen Bulgar turistler, okulların açılması nedeniyle alışveriş listelerine çocuklarının okul ihtiyaçlarını da ekledi.

BURGARİSTAN vatandaşlarına sağlanan 'pasaportsuz geçiş hakkı' sonrası, Edirne'ye günübirlik gelen Bulgar turistler, okulların açılması nedeniyle alışveriş listelerine çocuklarının okul ihtiyaçlarını da ekledi. Kırtasiyeci Metin Erbayraktar, Bulgaristan'dan çok sayıda turistin okul alışverişini yapmak için geldiğini belirterek, Okul alışverişlerini de yapıyorlar. Defter, çocukların okul boyama işleri, sözlük, boyama kitapları da veriyoruz. Çanta, okul malzemeleri, klasör, karton, kalem, hepsini veriyoruz dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Bulgaristan vatandaşlarının 28 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye pasaportsuz girebilmesine imkan tanındı. Uygulama sonrası Bulgaristan'dan Edirne'ye günübirlik alışveriş için gelenlerin sayısı, her geçen gün arttı. Tur otobüsleri ve özel araçlarla gelen Bulgar turistler, alışveriş merkezleri ile kurulan halk pazarlarına kadar, hemen her yerde iğneden ipliğe alışveriş yaparken, okulların açılmasına sayılı günler kala listelerine çocuklarının okul ihtiyacını da ekledi. Edirne'deki kırtasiyecilerin önünde son günlerde kuyruk oluşturan Bulgarlar, defterden kaleme, çantadan klasöre kadar birçok okul malzemesini satın alıyor.

Kırtasiyeci Metin Erbayraktar, Bulgaristan'dan çok sayıda turistin okul alışverişini yapmak için geldiğini belirterek, Edirne'de herkese, hatta Trakya'ya bile çok büyük faydası olduğunu düşünüyorum. Normal vatandaş ne alıyorsa Edirne'den, Trakya'dan götürüyorlar. Biz de kırtasiye ve ambalaj ürünleri sattığımız için onları alıyorlar. Okul alışverişlerini de yapıyorlar. Defter, çocukların okul boyama işleri, sözlük, boyama kitapları da veriyoruz. Çanta, okul malzemeleri, klasör, karton, kalem, hepsini veriyoruz. Türk müşterilerimiz de tabii ki var ama Bulgaristan'ın da geliyor olması bizleri de rahatlatıyor. Epey müşteri var, Bulgar'dan da gelen çok dedi.

'ÖZELLİKLE TÜKENMEZ KALEM ÇOK YAYGIN'

Kırtasiyeci Ahmet Murat Aladağ ise, Bulgaristan'dan gelen müşterilerimiz var. Bizden kırtasiye ihtiyacını karşılıyorlar. Eksiklerini alıyorlar. Bayağı bir alışverişleri var. Genel ihtiyaçlarının çoğunu alıyorlar. Ekseri defter satıyoruz, diğer sarf malzemeler, kalem, tükenmez kalem. Özellikle onlarda tükenmez kalem çok yaygın. Silinebilir tükenmez kalem ve normal tükenmez kalemlerden fazlasıyla satıyoruz. Daha uygun geliyor kendi ülkelerine göre diye konuştu.

'OKUL SEZONU YAKLAŞTIĞI İÇİN GELİYORLAR'

Kırtasiyeci Tamer Dillek de ürün fiyatlarının Bulgaristan'dan gelenlere döviz kuru nedeniyle cazip geldiğini söyledi. Dillek, Geliyorlar, bazı istedikleri malzemeler oluyor. Buradaki malzemeler daha hoşlarına gidiyor. Fiyatlar da döviz kurlarına uygun olduğunu için cazip geliyor. Onlara da satışımız oluyor. Defter, kalem, kalemtıraş, bildiğimiz kırtasiye malzemelerini alıyorlar. Hesaplarına bakıyorlar, uygunsa alıyor. Uygun geldiği için de alışveriş yapıyorlar. Son dönemde arttı. Giriş kimlikle olduğu, onların da okul sezonu yaklaştığı için geliyorlar, alışverişlerini yapıp gidiyorlar. Biz de onlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Esnafa bu zaman da iyi yansıyor. Çünkü alışveriş oluyor, hareket oluyor. Yerli müşterilerimiz de var, onlar da geliyor. Hepsi bir anda yansıyor diye konuştu.

YORUMLAR
500
Bulgaristan sınırında yakalanan şüphelinin çantasında uyuşturucu bulundu Bulgaristan sınırında yakalanan şüphelinin çantasında uyuşturucu bulundu BULGARLARIN GELİŞİ YÜZDE 30 ARTTI, İŞ YERİ KİRALARI 50 BİN LİRAYA ÇIKTI BULGARLARIN GELİŞİ YÜZDE 30 ARTTI, İŞ YERİ KİRALARI 50 BİN LİRAYA ÇIKTI
Kaynak: DHA

Bulgaristan, alışveriş, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BULGARLAR, OKUL ALIŞVERİŞİNİ DE EDİRNE'DEN YAPIYOR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:29 Tapu ve KDV masrafı olmadan 40 ilde 499 arsa online olarak açık artırmayla satışa çıkarılacak
11:32 İstanbul için yağış vakti! Meteoroloji tarih verdi
11:18 Yunanistan'ın ateş açtığı geminin, İsrail'in saldırdığı Mavi Marmara gemisi olduğu öğrenildi
10:40 Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Gelinlik tartışma konusu oldu
10:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" uyarısına karşı ABD'ye güvenen Miçotakis: Hayır Sayın Erdoğan
10:12 Altılı masada çatlak! CHP'li Abdüllatif Şener, muhalefetin adayının Abdullah Gül olmasına karşı çıktı
09:55 Ukrayna hücuma geçti! Rusya geri çekiliyor
09:49 Kral Charles görevlilere el hareketiyle emir yağdırdı! Diş macununu bile kendisi sıkmıyor
09:14 Rusya'nın işgali altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durduruldu
08:21 Kadınlar konserde saç saça kavgaya girişti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 11:46:09. #1.13#
SON DAKİKA: BULGARLAR, OKUL ALIŞVERİŞİNİ DE EDİRNE'DEN YAPIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement