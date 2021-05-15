Bulgur Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Bulgur Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Bulgur alerjisi genellikle bulgurun içerisinde yer alan proteinlere karşı gözlemlenen bir çeşit alerji çeşididir. Bundan dolayı bulgur alerjisi önemli olan alerji türlerinden bir tanesidir. Bulgur alerjisine sahip olan kişilerin dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır.

Bulgur Alerjisi Nedir?

Bulgur alerjisi bulgurun içerisinde yer alan proteinlere ve bulgur tozuna karşı gösterilen alerji çeşididir. Vücutta anormal reaksiyonlar gözlemlenir. Bulgur yedikten sonra bir takım belirtiler de yine ortaya çıkar. Bundan dolayı bulgur alerjisi önemli alerji türlerinden bir tanesidir. Bulgur alerjisi kadınlarda da erkeklere göre daha fazla görülmektedir. Bulgur alerjisinin bazı görülme nedenleri vardır.

Bulgur Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

1) Burun Tıkanıklığı

Bulgur alerjisinde görülen tipik belirtiler arasında burun tıkanıklığı gelmektedir. Burun tıkanıklığı pek çok sebebe bağlı olarak ortaya çıkar. Özellikle bulgur tükettikten sonra 1-2 saat içerisinde kişide burun tıkanıklığı görülür. Burun tıkanıklığı en önemli belirtiler arasında yer almaktadır.

2) Astım

Bulgur alerjisinde bazı astım belirtileri görülmektedir. Özellikle nefes darlığı bunun başında gelmektedir. Astım ile birlikte öksürük de gözlemlenir. Dolayısıyla astım önemli bir bulgu olarak karşımıza çıkar.

3) Mide Bulantısı

Mide bulantısı da yine önemli bir alerji belirtisi olarak bilinir. Hemen hemen tüm alerji belirtilerinde mide bulantısı tipik olarak görülür. Bulgur alerjisinde de bulgur tüketiminden sonra mide bulantısı ve yanında karın ağrısı da gözlemlenmektedir.

4) Cilt Döküntüsü

Bulgur alerjisinde cilt döküntüleri de gözükmektedir. Ciltte bir takım döküntüler ortaya çıkar özellikle kurdeşen döküntüleri sıklıkla gözlemlenen bir durumdur. Bulgur alerjisinin en tipik belirtileri arasında bu belirti yatmaktadır.

5) Sulu Göz

Gözlerde sulanma da yine önemli bir bulgur alerjisi belirtisi olarak bilinmektedir. Gözlerde bir takım sulanmalar ve göz kızarıklığı görülür. Bu durumda da yine bulgur alerjisinden bahsedilir.

6) Kan Testi

Bulgur alerjisi olan bir kişide doktor özellikle kan testi isteyebilir. Alerji doktorunun yapmış olduğu kan testi ile birlikte kişide bulgura karşı bir alerji olup olmadığı tespit edilmektedir. Bulgur alerjisi kan testinde hemen belli olur. Aynı zamanda eğer gerekiyorsa kişiye besin yükleme testi de yapılır. Besin yükleme testi ile birlikte bulgurdan başka alerji olan gıdalar da ortaya çıkmaktadır.

7) Mide Şişkinliği

Mide şişkinliği de yine önemli bir bulgur alerjisi belirtisi olarak ön plana çıkmaktadır. Midede bir takım şişlikler olur ve bu şişlikler gün boyu devam eder. Bulgur yedikten sonra özellikle mide şişkinliği gaz sancısı ile birlikte eşlik edebilir.

Bulgur Alerjisine Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

Diyet: Doktor tarafından hazırlanan diyet listesi ile birlikte öncelikle bulgur içeren gıdalar tespit edilir. Bulgur içeren gıdaları tüketmemesi hastaya önerilir. Bu şekilde bu hastalık tedavi edilir.

Süt: Midede şişkinliğe neden olduğundan dolayı süt içilerek midedeki şişkinlik giderilir. Süt bulgur alerjisine oldukça iyi gelmektedir.

Bulgur Alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Bulgur alerjisinin tedavisinde ilk olarak hastanın bulgurdan uzak durdurulması amaçlanır. 4 hafta bulgursuz yiyecekler tüketilerek hastanın daha iyi hissetmesi amaçlanır.