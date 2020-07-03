Bulgur kinoadan daha sağlıklı - Son Dakika

Son günlerde merak konusu olan bulgur mu yoksa kinoa mı daha sağlıklı sorusuna uzmanından yanıt geldi. Gıda Mühendisi Ece Duru, tok tutucu özelliği, yüksek lif düşük yağ oranıyla hem sağlıklı beslenmede hem diyette bulgurun tercih edilmesi gerektiğini belitti.



Kinoa ve bulgurun besin değerlerini karşılaştıran uzmanlar bulgurun daha üstün özellikler taşıyan bir besin olduğunu belirtti. Gıda Mühendisi Ece Duru, tok tutucu özelliği, yüksek lif düşük yağ oranıyla hem sağlıklı beslenmede hem diyette bulgurun tercih edilmesi gerektiğini söyledi.



Duru "İkisinin de glisemik indeksi düşük ancak kinoa bir tohum olduğu için yağ miktarı daha fazla. Kinoadaki yağ oranı bulgurun 7 katı. 100 gram bulgurda 0.86 gram yağ bulunurken, kinoada 7.33 gram yağ bulunuyor. Dolayısıyla kalori miktarı da bulgurdan fazla. Bulgur ise bir tahıl, lif miktarı kinoadan daha fazla. 100 gram bulgurda 8,2 gram lif varken, kinoada bu oran 5,1. Lifli yiyeceklerin tok tutucu özelliği olması nedeniyle kilo kontrolünde önemli bir rolü var. Ayrıca sindirim sisteminin çalışması açısından da lifli gıdalar çok faydalı" dedi.



"Zayıflamak isteyenlere bulgur tüketmelerini tavsiye ediyoruz"



Kinoa, özellikle glütensiz zayıflama diyetleri için tavsiye ediliyor. Gluten alerji olmayanların glutensiz diyetlerden kaçınmasını öneren Ece Duru "Kinoa glüten içermiyor. Çölyak hastaları rahatlıkla kullanabilir. Ama glutene karşı alerjik bir durumunuz yoksa 'Glutensiz' diyetlerden kaçının. Eğer diyet ve kilo kontrollerinde buğday alımını tamamen durdurursanız, buğdayın içinde bulunan B vitaminlerini almamış olur, sağlıklı olan metabolizmanızı hastalıklara karşı dirençsiz hale getirirsiniz. Diyet listelerinde kinoa ve bulgur rekabeti var ancak sağlıklı zayıflamak isteyenlere bulgur tüketmelerini tavsiye ediyoruz" dedi. - İSTANBUL