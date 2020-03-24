"Bulgur ve bakliyat ürünleri tüketmek, bağışıklığınızı yükseltir"

Duru Bulgur Gıda Mühendisi Ece Duru, Sağlık Bakanlığı'nın 'Koronavirüs ile mücadelede bağışıklığı artıracak gıdalara yönelin' çağrısını hatırlatarak, "Lif ve protein bakımından zengin bulgur ve bakliyat ürünlerini tüketmek, bu dönemde hem bağışıklığınızı yükseltecek, hem de kilo kontrolünüzü sağlayacak sağlıklı tercihlerden biri olacak" dedi.



Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının ardından, uzmanlardan hastalığa karşı bağışıklık artıran besinlerin daha sık tüketilmesine yönelik tavsiyeler peş peşe geliyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı'nın virüsün etkilerini azaltmak adına tüm Türkiye'ye tavsiye ettiği sosyal izolasyon döneminde, evde geçen zamanda tüketilen besinlerin niteliği, hastalıkla mücadele adına daha da önem kazandı. Duru Bulgur, ürün gamında yer alan bakliyat çeşitlerinin ve özellikle bulgurun zengin besin değerleri konusunda uzun yıllardır farkındalık çalışmaları yürütüyor. Sosyal izolasyon döneminde hem bağışıklığı korumanın hem de kilo kontrolünün aynı oranda dikkate alınması gerektiğini söyleyen Duru Bulgur Gıda Mühendisi Ece Duru, bu dönemde doğru beslenme kurallarına uymak adına, yüksek lif oranlı ve besin değeri yüksek gıdaların tüketilmesinin önemine işaret etti.



Besin değeri yüksek gıdalara yönelmek önemli



Bulgurun bakliyat ürünleriyle pişirilip yendiğinde çok daha önemli bir besin kaynağı durumuna geldiğini belirten Ece Duru şunları söyledi: "Tükettiğimiz proteinden vücudun yararlanma derecesi 'Proteinlerin kalitesi' olarak bilinir. Yüksek vitamin ve posa içeriğine sahip bulgur, kuru baklagillerle birlikte tüketildiğinde protein kalitesinde artış sağlar. Bu nedenle değerli besinimiz bulgurun, nohut, mercimek, fasulye gibi bakliyatlarla pişirildiğinde ya da birlikte tüketildiğinde besin değeri kat kat artıyor. Kilo kontrolü yapmak isteyen kişiler, lif ve protein bakımından yüksek değeri bulunan, bulgur-nohut, bulgur-mercimek karışımlarını kullanabilir. Özellikle koronavirüs nedeniyle evde daha sık zaman geçirdiğimiz düşünülecek olursa, kan şekerini ve insülin hormonunu yükselten basit karbonhidratlı yiyecekler yerine, vitamin ve mineraller bakımından oldukça değerli, kompleks karbonhidrat olan bulgurun tercih edilmesi daha doğru bir tercih olur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL