Bully 2 yakında geliyor olabilir

Oyun dünyasındaki söylentileriyle bilinen Tom Henderson'a göre Bully 2, The Game Awards 2021'de ortaya çıkacaktı. Rockstar Games'in Bully'nin efsanevi devamı, hayranlarını 2000'lerin ortalarından beri alkışladığı bir proje oldu.
Tom Henderson, Bully 2'nin The Game Awards 2021'de ortaya çıkmasını beklediğini ve bazı insanların yakın bir şekilde ortaya çıkan oynanabilir bir sürüm gördüğünü kaydetti. Tom Henderson, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bully 2, bazı insanlara yakında bir açıklamayı ima eden bazı materyaller gösterildikten sonra, geçen hafta #TheGameAwards 'da olası bir sürpriz açıklama olarak bekleniyordu." Sözlerine yer verdi.
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Bully 2 daha öncelerinde GTA 6'nın çalışmaları nedeniyle iptal edildiği iddia edilmekteydi, ancak Rockstar Games'in birçok oyun ekibi bulunmaktadır. Bu yüzden Bully 2, Grand Theft Auto 6 ile birlikte geliştiriliyor olabilir. Şu anlık Rockstar henüz Bully 2 ile ilgili bir haber paylaşmadı. Oyunun duyurusunun önümüzdeki yıl yapılacağı bekleniyor.
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