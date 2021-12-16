Bully 2 yakında geliyor olabilir - Son Dakika
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Bully 2 yakında geliyor olabilir

16.12.2021 09:57
Bully 2 yakında geliyor olabilir

Rockstar Games tarafından geliştirilen bir açık dünya, aksiyon macera oyunu olan Bully'nin ikinci oyununun çıkacağına dair iddialar paylaşılmaya başlandı. Oyunun The Game Awards 2021'de çıkması bekleniyordu.

Oyun dünyasındaki söylentileriyle bilinen Tom Henderson'a göre Bully 2, The Game Awards 2021'de ortaya çıkacaktı. Rockstar Games'in Bully'nin efsanevi devamı, hayranlarını 2000'lerin ortalarından beri alkışladığı bir proje oldu.

THE GAME AWARDS 2021'DE ÇIKMASI BEKLENİYORDU

Tom Henderson, Bully 2'nin The Game Awards 2021'de ortaya çıkmasını beklediğini ve bazı insanların yakın bir şekilde ortaya çıkan oynanabilir bir sürüm gördüğünü kaydetti. Tom Henderson, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Bully 2, bazı insanlara yakında bir açıklamayı ima eden bazı materyaller gösterildikten sonra, geçen hafta #TheGameAwards 'da olası bir sürpriz açıklama olarak bekleniyordu." Sözlerine yer verdi.

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Bully 2 daha öncelerinde GTA 6'nın çalışmaları nedeniyle iptal edildiği iddia edilmekteydi, ancak Rockstar Games'in birçok oyun ekibi bulunmaktadır. Bu yüzden Bully 2, Grand Theft Auto 6 ile birlikte geliştiriliyor olabilir. Şu anlık Rockstar henüz Bully 2 ile ilgili bir haber paylaşmadı. Oyunun duyurusunun önümüzdeki yıl yapılacağı bekleniyor.

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Rockstar Games, Gamegar, Güncel, Son Dakika

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