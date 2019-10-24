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Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi hikâyesi

42 dakika önce

"Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi hikayesi "TRT Çocuk'un animasyon dizisi Bulmaca Kulesi, Dev Kuşun Gizemi hikayesiyle bu kez sinemada seyirciyle buluşuyor.

"Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi hikayesi "

TRT Çocuk'un animasyon dizisi Bulmaca Kulesi, Dev Kuşun Gizemi hikayesiyle bu kez sinemada seyirciyle buluşuyor.

Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi hikâyesi

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Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:10 Kaynak: AA
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