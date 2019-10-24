Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi hikâyesi
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"Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi hikayesi "TRT Çocuk'un animasyon dizisi Bulmaca Kulesi, Dev Kuşun Gizemi hikayesiyle bu kez sinemada seyirciyle buluşuyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:10 Kaynak: AA
"Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi hikayesi "
TRT Çocuk'un animasyon dizisi Bulmaca Kulesi, Dev Kuşun Gizemi hikayesiyle bu kez sinemada seyirciyle buluşuyor.
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