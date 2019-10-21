Son Dakika Haberleri: 'Bulmaca Kulesi'nin kahramanları çocuklarla buluşacak
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'Bulmaca Kulesi'nin kahramanları çocuklarla buluşacak

27 dakika önce

Sevilen çizgi film 'Bulmaca Kulesi', eğlence ve bilmece dolu gösterisi ile Trump AVM'de çocuklarla buluşacak.

'Bulmaca Kulesi'nin kahramanları çocuklarla buluşacak, System.String[]

Sevilen çizgi film 'Bulmaca Kulesi', eğlence ve bilmece dolu gösterisi ile Trump AVM'de çocuklarla buluşacak. Birbirinden heyecanlı maceralarıyla 26 - 29 Ekim tarihleri arasında Trump Alışveriş Merkezi'nin çocuk katı Trumpland'de sahnelenecek 'Bulmaca Kulesi', tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak.

Ekranların sevilen çizgi filmi 'Bulmaca Kulesi', eğlence ve bilmece dolu gösterisiyle Trump AVM'de çocuklarla buluşacak. AVM'nin çocuk katında kurulacak özel sahnede 26 - 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek gösteri tüm çocukların ücretsiz katılımına açık olacak. Gösteride çizgi filmin baş kahramanları Can, Mert ve Aslı hem kendileri soruları cevaplayacak hem de kendilerini izlemeye gelen çocuklara sorular soracak. Çocuklar gösteride çok sevdikleri Can, Mert ve Aslı ile tanışma fırsatı yakalayacak.

TÜM ÇOCUKLARA POSTER HEDİYE

'Bulmaca Kulesi' gösterisi 26 - 29 Ekim tarihleri arasında her gün 12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.00 seansları olmak üzere toplam 4 kere çocuklarla buluşacak. Ayrıca gösteriyi izleyen her çocuğa çizgi dizinin posteri hediye edilecek.


Donald Trump, 29 Ekim, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:14 Kaynak: DHA
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