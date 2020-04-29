BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Güvercinleri ezen Üsame E. Sirkeci Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin emniyette verdiği ifadesinde gece arkadaşında kaldıktan sonra sabah saatlerinde Eminönü Meydanı'na gezmeye geldiğini ve meydanda " U " dönüşü yaparken güvercinleri fark etmeyerek ezdiğini söylediği öğrenildi.

Fatih , Eminönü Meydanı 'nda dün sabah saatlerinde aracıyla çok sayıda güvercini ezen sürücü adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde " U " dönüşü yaparken güvercinleri ezdiğini söylediği öğrenildi.

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