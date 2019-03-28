Bultürk'ten Cumhur İttifakı'na Destek

Bulgaristan
Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) Genel Başkanı Rafet Ulutürk, 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı.
Ulutürk, yaptığı yazılı açıklamada, dernek olarak, 31 Mart mahalli idareler genel seçimlerinin sadece Türkiye
için değil bütün Türk dünyası hatta İslam alemi mazlumları için bir "beka" seçimi olduğuna inandıklarını belirtti.
Güçlü Türkiye'nin, Türk dünyasında hak arama ve haksızlıkların giderilmesi mücadelesinde ne kadar önemli olduğunu son 17 yılda bizzat yaşadıklarını ifade eden Ulutürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın mazlum milletler adına adaletsizliklere karşı yükselttiği "dünya beşten büyüktür" haykırışının, nasıl bir anlam içerdiğini gördüklerini, yaşadıklarını ve bunun gururunu da hissettiklerini vurguladı.
Ulutürk, Balkanlar'ın asırlar boyunca Türk yurdu olduğuna işaret ederek, şehit kanı ile boyandığını, kutsal vatan toprağı yapıldığını ve bunun için büyük bedeller ödendiğini anımsattı.
Balkan Türklerinin güçlü Türkiye vizyonuyla geleceğe ümitle baktığını kaydeden Ulutürk, "Büyük Türkiye'nin desteği ile yarınlara güvenle hazırlanıyor, Balkanlar'da ve bütün dünyada barış istiyor, huzur istiyor. Elbette Bulgaristan Türklerinin çözüm bekleyen büyük sorunları var. Fakat güçlü Türkiye'nin desteği ve sahip olunan mücadele azmiyle bu sorunların çözüleceğine inancımız tamdır." değerlendirmesini yaptı.
Ulutürk, şunları kaydetti:
"Türkiye'de yaşayan bir milyonu aşan Bulgaristan muhacirlerinin de geleceğe ümitle bakmasının gayreti içindeyiz. İstikrarlı büyüyen, gelişen ve güçlü bir liderlikle yönetilen Türkiye'nin huzur içinde olması, bütün Türk dünyası için ve elbette Bulgaristan Türklüğü için hayati önem taşıyor. Bunun bilincindeyiz. BULTÜRK olarak, geleceğe ümitle bakmak ve Türk dünyası ile İslam aleminin aydınlık yarınlarına güvenimizi göstermek için 31 Mart beka seçimlerinde Cumhur İttifakını destekleme kararını aldığımızı gururla açıklamak isteriz. Allah, feraset sahibi aziz Türk milletinin ve mazlum İslam aleminin yüzünü yere eğdirmesin."