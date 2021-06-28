Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesine rektör atanmasına yönelik protestolarla ilgili davada sanık savunmaları alındı - Son Dakika

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanmasını protesto ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunun küçük olması nedeniyle 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz 12 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşmada sanık Asu Y. Y., slogan atmadığını ve üzerinde herhangi bir bayrak, flama olmadığını savunarak hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sanık Berker Ş. ise üniversitede öğrenci olduğunu aynı zamanda da müzisyen olduğu için o esnada prova yaptığını belirterek, "Bu provanın olaylarla ilgisi yoktur. Bir öğrencinin gözaltına alındığını duydum ve olayın yaşandığı yere yalnız gittim." dedi

Olanları tek başına kenardan izlediğini daha sonra kampüse girmek için turnikeye giderken polisin kendisini gözaltına aldığını ifade eden sanık Berker Ş, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sanık ve avukatların savunmalarının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların savunmalarının alınmış olması, kaçma şüphelerinin bulunmaması nedeniyle sanıklar hakkında yurt dışına çıkma yasağı şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti.

Sanıkların savunmaları alındığından öğrenci oldukları da göz önüne alınarak sonraki duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılmasına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bu arada, Kağıthane Kaymakamlığı'nın adliye çevresindeki basın açıklaması ve eylemlerin yasaklanması kararı nedeniyle adliye önünde yoğun güvenlik önlemi alındı. Adliye çevresi bariyerlerle kapatılırken, sabah saatlerinde yargılananlara destek olmak amacıyla adliye önündeki meydanın dışına çıkan grup, burada kısa bir açıklama yaptı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terör Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu'yu protesto etmek amacıyla 12 şüphelinin, 25 Mart 2021'de, LGBTİ flamalarını açıp toplu şekilde yürüdükleri belirtiliyor.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplantı, gösteri, açıklama, yürüyüş kısıtlaması kararı olduğu, polisin uyarılarına rağmen grubun dağılmadığı ve müdahale edildiği bilgisi verilen iddianamede, şüphelilerin, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçundan 6 aydan üçer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.