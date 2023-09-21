Bursa'da zincir marketlerden birinde kaydedilen görüntüler mide bulandırdı. Şubede çalıştığı öne sürülen bir erkek, alışveriş yapan kadın müşterinin etek altı görüntüsünü çekti.
Yaşanan skandal olay güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi. O anlarda şahsın, alışveriş yapan kadına arkadan sessizce yaklaştığı, yere eğilip kadının eteğinin altından görüntü aldığı görülüyor.
Bu videonun sosyal medyada paylaşılması sonrasında şahsa tepki yağdı. Birçok kişi, "Ulan annen yaşında kadının eteğinin altından çekmek nedir adi, aşağılık yaratık!" şeklinde yorumlar yaparak şahsın bulunmasını istedi.
Son Dakika › Güncel › Mide bulandıran görüntüler! Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çekti - Son Dakika