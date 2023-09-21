Mide bulandıran görüntüler! Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çekti - Son Dakika

Mide bulandıran görüntüler! Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çekti

Son Güncelleme: 21.09.2023 10:18

Bursa'da bir markette personel olduğu öne sürülen bir kişi, alışveriş yapan kadının arkasından yere eğilerek etek altı görüntüsünü çekti. Mide bulandıran anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Bursa'da zincir marketlerden birinde kaydedilen görüntüler mide bulandırdı. Şubede çalıştığı öne sürülen bir erkek, alışveriş yapan kadın müşterinin etek altı görüntüsünü çekti.

ANBEAN KAMERADA

Yaşanan skandal olay güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi. O anlarda şahsın, alışveriş yapan kadına arkadan sessizce yaklaştığı, yere eğilip kadının eteğinin altından görüntü aldığı görülüyor.

TEPKİ ÇEKTİ

Bu videonun sosyal medyada paylaşılması sonrasında şahsa tepki yağdı. Birçok kişi, "Ulan annen yaşında kadının eteğinin altından çekmek nedir adi, aşağılık yaratık!" şeklinde yorumlar yaparak şahsın bulunmasını istedi.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mide bulandıran görüntüler! Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mide bulandıran görüntüler! Markette alışveriş yapan kadının etek altı fotoğrafını çekti - Son Dakika
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