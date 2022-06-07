Bulunan insan kemikleri kayıp olarak aranan polis memuruna ait çıktı - Son Dakika
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Bulunan insan kemikleri kayıp olarak aranan polis memuruna ait çıktı

07.06.2022 16:27

Tokat'ın Almus ilçesinde ormanlık alanında yapılan inceleme sonucunda bulunan insan kemiklerinin yakınlarındaki tabancanın kayıp olarak aranan polis memuru Murat Tüzün'e ait olduğu belirlendi.

Tokat'ta gelen ihbarı değerlendiren ekipler Almus ilçesi TOKİ konutlarına 5 kilometre uzaklıkla bulunan ormanlık alanda çalışma yaptı. Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı incelemede 4 adet kemik ile bir adet paslanmış tabanca bulundu. Tabancanın 7 aydır kayıp olarak aranan polis memuru Tüzün'e ait olduğu belirlendi. Bulunan insan kemiklerinin ise polis memuru Tüzün'e ait olup olmadığı Adi Tıp Kurumunda yapılacak olan DNA incelemesi ile ortaya çıkacak.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Tokat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; Almus ilçe merkezine 5-6 km uzaklıkta bulunan ormanlık alanda bir vatandaşın kemik parçaları bulduğunu ihbar etmesi üzerine olay yerine intikal eden Almus İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince olay yerinde çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler ve çevrede bulunan bazı deliller sonucu buluntu kemik parçalarının, ailesi tarafından 28.10.2021 tarihinde kayıp müracaatında bulunulan Almus İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Musa Tüzün'e ait olduğu değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bulunan insan kemikleri kayıp olarak aranan polis memuruna ait çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bulunan insan kemikleri kayıp olarak aranan polis memuruna ait çıktı - Son Dakika
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