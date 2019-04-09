Son Dakika Haberleri: Bulunan Para Sahibine Teslim Edildi

Bulunan Para Sahibine Teslim Edildi

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Niyazi Genç isimli vatandaş bulduğu parayı Gediz Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde Niyazi Genç isimli vatandaş bulduğu parayı Gediz Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim etti.

Edinilen bilgiye göre Gediz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir içinde Niyazi Genç'in bulduğu bir miktar parayı sahibine teslim etti.

Duyarlı vatandaş Niyazi Genç bulduğu parayı Gediz Belediyesi Zabıta Amirliği ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri bulunan para için tutanak tutarak gerekli işlemleri uyguladıktan sonra kısa sürede paranın sahibi Mevlüt Alkan'a ulaşılarak teslim edildi.

Parasının bulunduğu için çok memnun olduğunu ifade eden Mevlit Alkan; "Parayı bulan Niyazi Genç'e ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerine çok teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:50 Kaynak: İHA

Gediz, Genç, Zabıta, Güncel
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