Bulunan Para Sahibine Verildi
29 dakika önce
Avanos ilçesinde kaldırımda bulduğu 20 bin Japon yenini zabıtaya teslim eden genç, paranın sahibine ulaşmasını sağladı.
Avanos
ilçesinde kaldırımda bulduğu 20 bin Japon yenini zabıtaya teslim eden genç, paranın sahibine ulaşmasını sağladı. Ziraat Bankası
yakınlarında kaldırımda deste halinde para olduğunu fark eden Mehmet Polat
, bulduğu parayı belediye zabıta ekiplerine teslim etti.
Parasını düşüren Sinan Yılmaz
'ın polise başvurduğu yönündeki bilginin alınmasının ardından zabıta ekipleri, parayı bulan Polat ile Yılmaz'a ulaştı.
Kaybettiği parasına kavuşan Yılmaz, turizm sektöründe faaliyet sürdürdüğünü, bankaya girdiği sırada parayı düşürmüş olabileceğini belirtti.
Yılmaz, parayı bulup kendisine teslim eden Polat ve zabıta ekiplerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:34 Kaynak: AA
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