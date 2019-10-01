Son Dakika Haberleri: Bulunduğu odayı ateşe veren zihinsel engelli kızı itfaiye kurtardı
Son Dakika Güncel Haber

Bulunduğu odayı ateşe veren zihinsel engelli kızı itfaiye kurtardı

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisini kilitlediği odayı ateşe veren zihinsel engelli kız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Bulunduğu odayı ateşe veren zihinsel engelli kızı itfaiye kurtardı, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisini kilitlediği odayı ateşe veren zihinsel engelli kız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kuşpınar Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın zemin katında yaşayan Birgül A, zihinsel engelli kızı Gülsüm A'nın (17) bulunduğu odadan duman geldiğini fark etti.

Kapının içeriden kilitlemesinden dolayı odaya giremeyen anne, 112 Acil Servisi arayıp yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gülsüm A'nın bulunduğu odanın kapısını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, zihinsel engelli kızı kurtardı.

Halının tutuştuğu yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen anne ile kızı Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Denizli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



136 gram ağırlığındaki dev yumurtayı görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Sağlık Bakanı Koca'dan sigara yasağı düzenlemesine ilişkin açıklama: Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz Milli Savunma Bakanı Akar: Harekata hazırız, bu işin şakası yok Adnan Oktar davasında mahkemeden suç duyurusu! Oktar, avukata selam göndermiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 20:50:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bulunduğu odayı ateşe veren zihinsel engelli kızı itfaiye kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]