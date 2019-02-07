Son Dakika Haberleri: Bulunduğu Ülkede Hayatı Kolaylaştıran Birbirinden Yaratıcı 10 Fikir

Bulunduğu Ülkede Hayatı Kolaylaştıran Birbirinden Yaratıcı 10 Fikir

27 dakika önce

Yabancı bir ülkeye gittiğimizde, ilk olarak ülkemiz ile olan farklılıklar gözümüze çarpar. Elbette bu durum, yalnızca bizler için geçerli değil. Yerel halkın dikkatini çekmeyen fakat turistlerin bakış açısından "inanılmaz" olarak nitelendirilebilecek fikirleri sizlerle paylaşacağımız haberimize hoş geldiniz.

Bulunduğu Ülkede Hayatı Kolaylaştıran Birbirinden Yaratıcı 10 Fikir, System.String[]
Gittiğimiz her yerde oldukça farklı fikirler ile karşılaşabiliriz. Özellikle turistler, gerçekleştirdikleri seyahatlerde yaptıkları gözlemlerle sık sık bu durumu yaşarlar. Turistlerin gözünden farklı ülkelerde karşımıza çıkan harika fikirleri derlediğimiz listemizde Wi- Fi bağlantısı olan çöp tenekelerinden, otobüs sürücüleri için "teşekkür ederim" düğmelerine kadar oldukça ilginç fikirler var. Haydi gelin bu ilginç fikirlere birlikte göz atalım.

1. Tek arabalık yere 5 araba sığdıran akıllı park istasyonları (Güney Kore)



2. Tuvaletteki sesleri ortam gürültüleriyle izole eden "mahremiyet" butonu (Japonya)



3. Otobüsten inerken şoföre teşekkür etmenizi sağlayan ilginç buton (Finlandiya)



4. İtalya'nın dar sokaklarında kargo teslimatı yapabilmek için üretilmiş sevimli UPS kamyonu (İtalya)






5. Müşterilerinin canı sıkılmasın diye her masaya bir Nintendo koyan bar (Birleşik Krallık)



6. Otobüslerde şarj ihtiyacını karşılamak için kullanılan USB portları (Türkiye)



7. Çöpleri, çöp kutusuna atmaya teşvik etmek için ücretsiz Wi-Fi bağlantısı sunan çöp kutuları (İsveç)



8. Egzersiz yaparak telefonlarınızı şarj edebileceğiniz bisikletler (Avustralya)






9. Taksinin içindeki havayı doğal yollarla temizlemeyi tercih eden taksicinin ilginç fikri (Çin)



10. Bozulan bisikletinizi anında tamir edebileceğiniz ücretsiz tamir istasyonları (Kanada)



Turistlerin, farklı ülkelerde görüntüledikleri ilginç fikirleri listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Sizce bu fikirlerden hangisi ülkemizde de kullanılmalı? Yanıtlarınızı yorumlarda bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde ilginç görselleri derleyerek sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın : ) Bu arada Türkiye'de yer alan USB şarj noktaları, İzmir'de bulunan elektrikli araçlarda bulunuyor.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:45 

Türkiye, İtalya, Fi, Teknoloji
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