Bulunduğunuz Ülkede Aktif Siyaset Yapın

"BİRÇOK noktada yakınlaşmanın, birlikte bir hedefe ilerlemenin iki taraf açısından da faydalı olduğunu Alman tarafı da nihayet görmüş durumda.

"BİRÇOK noktada yakınlaşmanın, birlikte bir hedefe ilerlemenin iki taraf açısından da faydalı olduğunu Alman tarafı da nihayet görmüş durumda. Avrupa'nın Türkiye ile birçok paralel noktası olduğunu görüyoruz. Bu noktada görüşmelerin seyretmesini bir sivil toplum kuruluşu olarak arzu ediyoruz. Fakat bir süredir gazetelerde ve görsel basında takip ettiğimiz kadarıyla NSU cinayetlerinin bir parçası olan, bir mağdur ailenin avukatlığını yapan Türk avukata tehdit söz konusu. Hessen Eyaleti İçişleri Bakanlığı bu olayı ciddi anlamda gizli tutmuş. İlişkilerin iyiye gitme noktasında böyle bir hadisenin olması üzüntü verici.



TEK LİSTEYLE GİDİLSİN



"Sivil toplum kuruluşu olarak siyasetin direk içinde değiliz ama teşfik etme noktasında birçok çalışmalar yapıyoruz. Avrupa'nın diğer ülkelerinde, Almanya'da yaşayan göçmenlere siyasette aktif olmalarını tavsiye ediyoruz. Türkiye kökenlilerin ana akım partilerde siyaset yapmalarını öneriyorum. Bu günlerde zor olsa da bu bizim şevkimizi kırmamalı. Şeffaf, birleştirici bu ülkeye nasıl katkı sağlarızdan yola çıkarak, kimliğimizi ve kültürümüzü yaşatarak, bu partiler içinde yer almalıyız. UID olarak AP seçimlerine de tek liste üzerinden gidilmesi taraftarıyız."

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