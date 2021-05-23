Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi - Son Dakika

Türkiye'de koronavirüs aşılamaları hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Haziran ayına işaret ederek, 20 yaşına kadar herkesin aşılanacağını söyledi.

"BU GÜCE GÜVENİN"

Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aşı sırası gelen mevsimlik tarım işçilerinin aşılarını bulundukları yerde yaptırabileceklerini belirterek "Aşı sırası gelen mevsimsel tarım işçisi vatandaşlarımızın aşılarını bulundukları yerde yapıyoruz. Bu güce güvenin" sözlerine yer verdi.