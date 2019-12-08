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Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

6 saat önce

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan bir vatandaş, işte olduğu tarihte Ankara'da yediği trafik cezası ile şoka uğradı.

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, System.String[]

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan bir vatandaş, işte olduğu tarihte Ankara'da yediği trafik cezası ile şoka uğradı.


Eskişehir'de yaşayan Nihat Tetik isimli vatandaş, hiç bulunmadığı Ankara'da hatalı park cezası aldı. Tetik, 15 Kasım Cuma günü işe gittiği esnada 26 RA 256 plakalı otomobilini Tepebaşı ilçesinde bulunan Mithat Paşa İlkokulu civarına park etti. Daha sonra iş yerine giden Tetik, öğleden sonra hatalı park cezası aldığını öğrendi. E-Devlet üzerinden cezanın detaylarına bakan Tetik, adeta şok yaşadı. Aracı Tepebaşı ilçesinde bulunmasına rağmen Ankara-Hacettepe'de hatalı park cezası yediğini gören vatandaş neye uğradığını şaşırdı.


Nihat Tetik, "15 Kasım Cuma günü saat 09.30 sıralarında Mithat Paşa İlkokulunun oraya arabamı park ettim ve iş yerime geçtim. Öğleden sonra ceza yediğimi öğrendim, 10 gün sonra da ceza makbuzu geldi. Eskişehir'deydim ama cezayı Ankara'da yemişim. Bulunmadığım bir şehirde ceza yemek benim zoruma gidiyor. Aracımı Eskişehir'de Mithat Paşa İlkokulunun oraya park etmiştim. Cezayı Ankara Hacettepe'de yemişim ama olmaması gereken bir durum. Emniyete gittim, Ankara'da hallolabileceğini söylediler. Ben de CİMER'e kadar şikayette bulundum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Tepebaşı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 10:42 Kaynak: İHA
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