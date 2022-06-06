Bulusan Yanardağı patladı, halk tahliye edildi - Son Dakika
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Bulusan Yanardağı patladı, halk tahliye edildi

06.06.2022 15:13

- Bulusan Yanardağı patladı, halk tahliye edildi Filipinler'de Bulusan Yanardağı'nın patlamasının ardından meydana gelen kül akışı nedeniyle çevrede yaşayanlar tahliye edildi.

- Bulusan Yanardağı patladı, halk tahliye edildi

MANILA - Filipinler'de Bulusan Yanardağı'nın patlamasının ardından meydana gelen kül akışı nedeniyle çevrede yaşayanlar tahliye edildi.

Filipinler'de Luzon adasında bulunan Bulusan Yanardağı dün 17 dakika boyunca yer altı suyu püskürttü. Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü püskürtmenin ardından yanardağ için uyarı seviyesini 0'dan 1'e yükselterek bunun anormal bir durum olduğunu belirtti. Yanardağ üzerinde 1 kilometre yükseklikte yoğun duman oluşurken, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi, Bicol bölgesinin Sorsogon kentindeki Juban ve Casiguran'da etkili olan kül yağışı nedeniyle bölgeden 180 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Yanardağ bölgesinde patlamadan 24 saat önce 77 volkanik deprem kaydedildi.

Filipinler'deki en aktif yanardağlardan biri olan Bulusan Yanardağı en son 5 Haziran 2017'de patlamıştı.

Bulusan Yanardağı patladı, halk tahliye edildi
Bulusan Yanardağı patladı, halk tahliye edildi
Bulusan Yanardağı patladı, halk tahliye edildi
Bulusan Yanardağı patladı, halk tahliye edildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bulusan Yanardağı patladı, halk tahliye edildi - Son Dakika

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