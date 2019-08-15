Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdıBURSA - Husumetli olduğu eski arkadaşıyla buluşmak için sokağa gelen silahlı saldırgan, aracından inerek kurşun yağdırdı.

Buluşmak için randevulaştığı arkadaşına kurşun yağdırdı

BURSA - Husumetli olduğu eski arkadaşıyla buluşmak için sokağa gelen silahlı saldırgan, aracından inerek kurşun yağdırdı. Eski arkadaşını tabancayla yaralayan saldırgan geldiği araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hacı İlyas Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydar Yıldırım husumetlisi olduğu eski arkadaşı M.B. ile konuşmak için Erikli Bahçe Sokakta buluşmak için randevulaştı. Aracıyla sokağa gelen Yıldırım, M.B.'yi aracın içinde bekledi. M.B.'nin bir süre sonra aracıyla sokağa gelmesinin ardından ikili konuşmak için araçlarından indi. Araçtan iner inmez yanında bulunan tabancayı çıkaran M.B., Haydar Yıldırım'a ateş etti. Ayağından vurulan Yıldırım yere yığılırken, silahlı saldırgan M.B. ise aracına binerek bölgeden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalleli sokağa indiğinde, Yıldırım'ın kanlar içerisinde yattığını fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Yıldırım'ı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri sokak üzerinde bulunan boş kovanlarda ve yaralı Yıldırım'ın aracında yaptığı incelemelerde, araçta 4 adet mermi izine rastladı. Çevrede bulunan vatandaşların ilk ifadelerine başvuran ekipler, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra hızla kaçan M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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