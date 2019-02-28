Son Dakika Haberleri: Buluşmaya Gittiği Kadının Evinde Dövülüp, Gasp Edildi (2)

Buluşmaya Gittiği Kadının Evinde Dövülüp, Gasp Edildi (2)

1 saat önce

TUTUKLANDILARKahramanmaraş'ta Ü.N.'nin otomobilini, cep telefonunu ve cüzdanını gasp ettikleri iddasıyla adliyeye sevk edilen Ayşe G. ile Şahin Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Buluşmaya Gittiği Kadının Evinde Dövülüp, Gasp Edildi (2), System.String[]
TUTUKLANDILAR

Kahramanmaraş'ta Ü.N.'nin otomobilini, cep telefonunu ve cüzdanını gasp ettikleri iddasıyla adliyeye sevk edilen Ayşe G. ile Şahin Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:17 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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