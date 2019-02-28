Buluşmaya Gittiği Kadının Evinde Dövülüp, Gasp Edildi (2)
1 saat önce
TUTUKLANDILARKahramanmaraş'ta Ü.N.'nin otomobilini, cep telefonunu ve cüzdanını gasp ettikleri iddasıyla adliyeye sevk edilen Ayşe G. ile Şahin Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
TUTUKLANDILAR Kahramanmaraş
'ta Ü.N.'nin otomobilini, cep telefonunu ve cüzdanını gasp ettikleri iddasıyla adliyeye sevk edilen Ayşe G. ile Şahin Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:17 Kaynak: DHA
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