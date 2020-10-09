BULUŞTUKLARI KİŞİLERİN İÇECEKLERİNE UYKU İLACI KATARAK GASP ETMİŞLER - Son Dakika

BULUŞTUKLARI KİŞİLERİN İÇECEKLERİNE UYKU İLACI KATARAK GASP ETMİŞLER
09.10.2020 10:16
İSTANBUL'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerin evlerine giderek, içeceklerine kattıkları ilaçla uyutarak gasp ettikleri öne sürülen yabancı uyruklu iki kadın İzmir'de gözaltına alındı.
İSTANBUL'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişilerin evlerine giderek, içeceklerine kattıkları ilaçla uyutarak gasp ettikleri öne sürülen yabancı uyruklu iki kadın İzmir
'de gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, Çekmeköy ve Büyükçekmece'de meydana gelen gasp ihbarlarının ardından soruşturma başlattı. İki kadın şüphelinin sosyal medya üzerinden iletişim kurduğu kişilerin evlerine gittikleri ve bu kişilerin içeceklerine uyku ilacı kattıkları tespit edildi. Evlerden değerli buldukları eşyaları gasp ettikleri öğrenilen şüphelilerin araç plakasını ve kimliklerini tespit eden ekipler, şüphelileri takibe aldı. Ekipler, yaptığı takip sonucu iki kadın şüpheliyi 1 Ekim Perşembe günü İzmir Alsancak'ta gözaltına aldı.Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Kırgızistan uyruklu Mariana K. (27) ve Belarus uyruklu Anastasiya M. (26) şubede işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İstanbul
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