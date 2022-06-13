Buluşuyla tıp dünyasında çığır açtı: Stanford Üniversitesi tam burs verdi - Son Dakika
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Buluşuyla tıp dünyasında çığır açtı: Stanford Üniversitesi tam burs verdi

13.06.2022 12:48
Buluşuyla tıp dünyasında çığır açtı: Stanford Üniversitesi tam burs verdi

Buluşuyla tıp dünyasında çığır açtı: Stanford Üniversitesi tam burs verdi Geliştirdiği yapay zekayla bilim yarışmasında dünya birincisi oldu Lise öğrencisi Kurtuluş, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönecek Dünya çapında büyük bir başarıya imza atan Emirhan Kurtuluş, beyin...

Buluşuyla tıp dünyasında çığır açtı: Stanford Üniversitesi tam burs verdi

Geliştirdiği yapay zekayla bilim yarışmasında dünya birincisi oldu

Lise öğrencisi Kurtuluş, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönecek

İSTANBUL - Dünya çapında büyük bir başarıya imza atan Emirhan Kurtuluş, beyin ameliyatlarında doktorlara yardımcı olacak yapay zeka geliştirdi. Bu çalışmasıyla ABD'deki bir yarışmada dünya birincisi olan Kurtuluş, Stanford Üniversitesi'nden de kabul aldı. Buluşuyla tıp dünyasında çığır açan lise öğrencisi Kurtuluş, eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye'ye döneceğini söyledi.

İlkokul ve ortaokulu İhlas Koleji'nde okuyan ve 8. sınıftan mezun olduktan sonra Cağaloğlu Anadolu Lisesine giden Emirhan Kurtuluş, dünya çapında büyük bir başarıya imza attı. Şu anda Cağaloğlu Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olan Emirhan Kurtuluş, yaklaşık 3 yıl süren çalışmasıyla MR görüntülerini alıp işleyerek 3 boyutlu sisteme aktaran ve beyin cerrahlarını hastayı nasıl ameliyat etmesi gerektiği konusunda yönlendiren bir yapay zeka sistemi geliştirdi. Ayrıca artırılmış gerçeklik gözlüğüyle cerrahların hasarlı beyni görmesini ve ameliyat öncesi prova yapabilmelerini de sağlayan Kurtuluş, çalışmasıyla ABD'de düzenlenen Regeneron International Science and Engineering Fair'de biyomedikal mühendisliği alanında dünya birincisi oldu. Stanford Üniversitesi'nde tam bursla okuma hakkı da kazanan Kurtuluş, aralık ayında gerçekleşecek olan Nobel ödül törenine de davet edildi. Kurtuluş, bugün İhlas Koleji'nde çalışmasını anlattı.

"Bu projeye 3 bin 500 saatin üzerinde emek verdim"

Eğitim sürecinden bahseden Emirhan Kurtuluş, "Ben ortaokulun sonuna kadar İhlas Koleji'nde okudum. Yaptığım proje temelde bir yapay zeka sistemiyle alakalı, bir hastanın verilerini alıp, bu MR görüntülerini oluyor genelde. MR görüntülerini alıp hastaya minimum hasarı verecek beyin ameliyatını planlayıp doktora sunmak üzerine. Hastanın verileri aldıktan sonra benim sistemim doktora diyor ki, hastayı benim söylediğim şekilde ameliyat edersen hasta bu ameliyat masasından minimum hasarla kalkar. Bu proje 10'uncu sınıfın ortalarına doğru aklıma geldi. Ben ortaokulun sonuna kadar doktor olmak istiyordum. Daha sonra mühendislikle tanışınca hayatta gerçek yapmak istediğim şeyin bu olduğunu fark ettim. Ardından bu iki bilgimi değerlendirmek istedim. Bu ikisini birleştirerek kendime dedim ki literatürde çok fazla yapay zekayla ilgili çalışma var. Ama bunlar özellikle ameliyat planlama gibi çok aşamalı şeylerin sadece bir parçasında doktora yardımcı oluyorlar. Niye ben bir sistem geliştirmeyim ve bu her şeyi tek seferde çözmesin diye düşündüm. 10'uncu sınıfın ortalarına doğru bu projeye başladım. Yaklaşık 2 buçuk, 3 yıl bu proje ile uğraştım. Totalde bu projeye 3 bin 500 saatin üzerinde emek verdim. Ailem bütün süreçte çok büyük destekçim ama ailem içerisinde en büyük destekçim dedemdi. Kendisi küçüklüğümden beri benim bilimle uğraşmamı istemiş ve motive etmiş biridir. Küçükken çizgi filimden çok belgesel izlemeyi seven bir çocuktum. En çok istediğim üniversite Stanford Üniversitesi'ydi oradan kabul aldım. Lisans eğitimimi ve ondan sonrasını orada tamamlamayı planlıyorum. Daha sonra ise ülkeme dönüp kendi vatanıma hizmet etmeyi planlıyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Buluşuyla tıp dünyasında çığır açtı: Stanford Üniversitesi tam burs verdi - Son Dakika

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