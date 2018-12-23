Son Dakika Haberleri: Bulut: "2018'i Güzel Şekilde Kapattık"

Bulut: "2018'i Güzel Şekilde Kapattık"

1 saat önce

- Bulut: "2018'i güzel şekilde kapattık"BURSA - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Bursaspor karşılaşmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Defansımız iyiydi fakat hücum anlamında iyi değildik.

- Bulut: "2018'i güzel şekilde kapattık"

BURSA - Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Bursaspor karşılaşmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Defansımız iyiydi fakat hücum anlamında iyi değildik. Bursaspor deplasmanı kolay değil. 2018'i güzel şekilde kapattık. İnşallah 2019'a da güzel şekilde giriş yaparız" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Zor deplasmanda maça istediğimiz şekilde başladık. Yediğimiz basit hatadan gol vardı. İkinci yarıya iyi giriş yaptık ve golü bulduk. Güzel bir gol attık. Hücum anlamında iyi değerlendirseydik 2. golü de bulabilirdik. Defansımız iyiydi fakat hücum anlamında iyi değildik. Bursaspor deplasmanı kolay değil. Taraftarlar takımlarını en iyi şekilde destekliyorlar. 2018'i güzel şekilde kapattık. İnşallah 2019'a da güzel şekilde giriş yaparız" dedi.
Bulut, VAR sistemi ile ilgili soruya ise, 'Yorum yok' yanıtını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:40 Kaynak: İHA

Evkur, Bursaspor, Yeni Malatyaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bursaspor, Son Dakikada Penaltı Kaçırdığı Maçta Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 Berabere Kaldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü

Galatasaray, İlk Yarıyı Galibiyetle Kapattı! Galatasaray 4-2 Sivasspor Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u Şov Yaparak Yendi: 4-1
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 21:31:01. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bulut: "2018'i Güzel Şekilde Kapattık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]