Son Dakika Haberleri: Bulut: "Buradan Başımız Dik Ayrılıyoruz" - İstanbul

Bulut: "Buradan Başımız Dik Ayrılıyoruz" - İstanbul

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, karşılaşmadan başları dik ayrıldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, karşılaşmadan başları dik ayrıldıklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:32 Kaynak: AA

Evkur, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Güncel
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