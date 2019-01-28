Bulut: "Buradan Başımız Dik Ayrılıyoruz" - İstanbul
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, karşılaşmadan başları dik ayrıldıklarını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Fenerbahçe
'ye 3-2 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor
'un teknik direktörü Erol Bulut, karşılaşmadan başları dik ayrıldıklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:32 Kaynak: AA
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