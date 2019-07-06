Son Dakika Haberleri: Bulut, esnaf ziyareti yaptı
Son Dakika Politika Haber

Bulut, esnaf ziyareti yaptı

35 dakika önce

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut Esnafları ederek sorunlarını dinledi.

Bulut, esnaf ziyareti yaptı, System.String[]
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut Esnafları ederek sorunlarını dinledi.

Başkan Mehmet Abdi Bulut, Başkan Yardımcıları Servet Ramazan ve Mustafa Tohumcu ile beraber Kilisli esnafları ziyaret ederek hal, hatırlarını sordu. Bulut, esnafların istek ve taleplerini dinleyerek, gerekli talimatları verdi. Başkan Bulut, sık sık esnaflar ile bir araya geleceğini sorun, sıkıntıları yerinde tespit edeceklerini söyledi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:12 Kaynak: İHA
Mehmet Abdi Bulut, Kilis, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başaramasaydık ne halde olacağımızı düşünmek bile istemiyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'den ayrılanlar tarih oldu İkoncan Süreyya Yalçın'ın neon renkli bikinisi herkesi şaşırttı Mesut Özil transferi için Ali Koç devreye girdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 12:48:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bulut, esnaf ziyareti yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]