Bulut, esnaf ziyareti yaptı
35 dakika önce
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut Esnafları ederek sorunlarını dinledi.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:12 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut
Esnafları ederek sorunlarını dinledi.
Başkan Mehmet Abdi Bulut, Başkan Yardımcıları Servet Ramazan ve Mustafa Tohumcu ile beraber Kilisli esnafları ziyaret ederek hal, hatırlarını sordu. Bulut, esnafların istek ve taleplerini dinleyerek, gerekli talimatları verdi. Başkan Bulut, sık sık esnaflar ile bir araya geleceğini sorun, sıkıntıları yerinde tespit edeceklerini söyledi. - KİLİS
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